Justo cuando se divulgó el interés de Millonarios por fichar a James Rodríguez, un periodista contó cómo es la situación de Falcao García después de su paso por el tradicional equipo bogotano.

Sigue a PULZO en Discover

Lo cierto es que salió a flote si el delantero de 39 años, máximo artillero histórico de la Selección Colombia, tiene intenciones de retirarse y qué planes tiene de cara a su futuro.

“Falcao García aún no piensa en el retiro, trabaja normalmente en su físico y está analizando un par de propuestas para reactivarse”, aseguró el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, sobre ‘el Tigre’.

De hecho, el comunicador mostró una fotografía en la que es posible observar al samario durante lo que parece una jornada de preparación de cara a cualquier alternativa que se abra.

Lee También

Recientemente se supo que García jugará en Colombia para un partido homenaje de despedida a Mario Yepes, que de hecho fue quien confirmó la presencia del jugador en ese evento en Cali, aunque sin especificar la fecha (si es este año o en 2026).

Esta fue la publicación en cuestión:

#CortitasYalPie llega gracias a @StakeColombia FALCAO

Aún no piensa en el retiro, trabaja normalmente en su físico y está analizando un par de propuestas para reactivarse. BYRON DUARTE

A pesar del interés de equipos 🇨🇴, el lateral derecho en 2026 "Jugará fuera de Colombia". pic.twitter.com/PRuQaB0fhX — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) November 24, 2025

¿Dónde jugará Falcao García la próxima temporada?

En este momento, no hay un destino confirmado para Radamel Falcao García para la próxima temporada. Tras su salida de Millonarios en julio de 2025, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali han mostrado interés en ficharlo.

Al mismo tiempo, Falcao evalúa la posibilidad de irse a la MLS de Estados Unidos, según reportes de prensa. Esa opción tiene sentido para él, ya que vive con su familia en Estados Unidos y le permitiría evitar complicaciones fiscales si regresara a Colombia.

También existe la alternativa de un retiro definitivo. Se ha especulado con que Falcao valore dejar el fútbol luego de su salida de Millonarios, sobre todo por su edad y trayectoria. Aunque el último reporte parece descartarlo para 2025.

En otras palabras, su futuro está en el aire: no hay un acuerdo cerrado con otro club por ahora. Está entre una posible vuelta al fútbol estadounidense o poner punto final a su carrera.

¿Cuál fue el último equipo de Falcao García?

El último equipo en el que jugó Radamel “Falcao” García fue Millonarios F.C., de Colombia, que confirmó su salida en un comunicado oficial publicado el 2 de julio de 2025, donde anunciaron que Falcao decidió no continuar como jugador del club.

Durante su paso por el equipo, el delantero samario disputó cerca de 28 partidos y anotó 11 goles, según la misma misiva de salida.

Según reportes de medios colombianos, su salida se debió principalmente a “efectos fiscales por renta y patrimonio”, lo que habría complicado su permanencia en Millonarios pese al deseo de ambas partes.

La despedida fue emotiva: el club lo llamó “su leyenda más grande” y lo reafirmó como su embajador. Aunque hubo rumores sobre una posible renovación, finalmente se confirmó que su contrato no se extendería.

Así las cosas, tras su etapa con Millonarios, Falcao quedó como jugador agente libre, es decir, sin equipo, mientras se evalúa su futuro.

¿Cuántos años tiene Falcao García?

Radamel Falcao García, conocido como ‘El Tigre’, nació el 10 de febrero de 1986 en Santa Marta (Colombia). Por lo tanto, a día de hoy (finales de noviembre de 2025), tiene 39 años.

Aunque durante su carrera ha existido cierta polémica sobre su edad (algunos han planteado inconsistencias documentales) los registros oficiales y su ficha en sitios especializados coinciden en esa fecha de nacimiento y por eso su edad se calcula a 39 años actualmente.

Este dato es relevante porque Falcao sigue siendo un referente histórico del fútbol colombiano, y su veteranía ya es un factor que influye en las decisiones sobre su futuro profesional, especialmente después de su paso por Millonarios y el posible cierre de su carrera deportiva.

* Pulzo.com se escribe con Z