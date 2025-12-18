El futuro de Harold Santiago Mosquera dio un giro radical en las últimas horas, puesto que todo estaba encaminado a que siguiera su camino en la Liga BetPlay, pero una llamada de un técnico con el que le fue muy bien cambió absolutamente toda la situación.

(Ver también: Presidente de Santa Fe confirmó la salida de figura para la Libertadores: “Imposible pagarlo”)

Y es que cabe recordar que incluso desde antes de comenzar los cuadrangulares ya se sabía que Harold Santiago Mosquera no iba a seguir en Santa Fe, pues se habló de que podía llegar a Millonarios e incluso que ya tenía un acuerdo con América de Cali, que le iba a pagar lo que pedía con tal de que reforzara esa institución.

Sin embargo, en las últimas horas eso cambió, puesto que Jorge Bava, entrenador campeón con Santa Fe y que se fue a mitad de campeonato a Cerro Porteño, lo llamó y lo convenció de que mejor se fuera a jugar a Paraguay.

Así lo confirmó el periodista Julián Capera, quien en sus redes sociales informó que el futbolista firmará hasta diciembre de 2027 e incluso que el América recibirá una compensación económica precisamente porque no se cumplió el acuerdo que ya se tenía pactado.

🚨💣 Acuerdo entre Cerro Porteño 🇵🇾 y Harold Santiago Mosquera. El colombiano firmará hasta diciembre de 2027 por pedido de Jorge Bava. América de Cali recibirá una compensación económica por la no ejecución del acuerdo 🤝 @urieliugt pic.twitter.com/AaCFSg2gmU — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 18, 2025

De confirmarse la contratación, esta sería la cuarta experiencia de Mosquera en el exterior, recordando que luego de Millonarios pasó por equipos como FC Dallas de Estados Unidos, Pachuca de México e incluso el OFI de Grecia.

(Ver también: “No es por sacar el paraguas”: dura autocrítica desde Santa Fe, por eliminación de Copa)

Este fichaje se daría luego de uno de los mejores años de Harold Santiago Mosquera en toda su carrera deportiva, recordando que con Independiente Santa Fe disputó un total de 52 partidos, anotó nueve goles y aportó once asistencias. Además, fue pieza clave en el título obtenido en el primer semestre frente a Independiente Medellín, que le significó al equipo su estrella número 10.

