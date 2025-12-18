La final de la Copa BetPlay 2025 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín (DIM), disputada el 17 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot, se vio marcada por disturbios entre los hinchas de ambos equipos.

Nacional se coronó campeón tras vencer 1-0, con un gol de Andrés Felipe Román al minuto 10. Posteriormente, seguidores del DIM ingresaron a la cancha y agredieron a la policía.

Videos difundidos en redes sociales mostraron enfrentamientos en el campo entre los grupos de hinchas “Rexixtencia Norte” del DIM y “Los Del Sur” del Nacional.

La Policía tuvo que intervenir para restaurar el orden. Testigos indicaron que los disturbios comenzaron cuando hinchas del DIM atacaron a la policía y los jugadores de los equipos tuvieron que salir corriendo hacia los camerinos.

¿Qué desató pelea entre barras de Nacional y Medellín en final de Copa BetPlay?

Pero el detonante para el enfrentamiento entre las barras de los dos equipos fue cuando los aficionados del ‘Poderoso’ intentaron agredir a familias con camisetas del Nacional; ahí fue cuando intervino la barra ‘verdolaga’, de acuerdo con Blu Radio y según grabaciones que circulan en redes sociales.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que las autoridades tomarían medidas contra los responsables de los hechos; sin embargo, aún se desconoce la cifra de heridos.

Lo más preocupante es que la violencia en el fútbol colombiano es recurrente, teniendo en cuenta que en diciembre del año pasado se presentó algo similar en la final del mismo torneo, pero en esa ocasión Nacional le ganó el título a América de Cali, por lo que los hinchas del ‘Diablo rojo’ se tomaron la cancha para evitar la celebración.

CAOS TOTAL EN EL ATANASIO GIRARDOT

