Deportes Tolima va por la remontada ante el Junior de Barranquilla en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay, un duelo decisivo que definirá al nuevo campeón del fútbol profesional colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Grata sorpresa”: Profesor Salomón ilusionó a hinchas del Tolima por lo que pasaría contra Junior)

El compromiso se disputa en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, luego de la contundente victoria 3-0 del Junior en el partido de ida, jugado en el Metropolitano Roberto Meléndez.

Así llegan Junior y Tolima a la final

Lee También

Junior parte con una ventaja importante tras el resultado en Barranquilla, pero Tolima confía en hacerse fuerte como local y buscar una remontada histórica frente a su gente.

El equipo ‘pijao’ necesita una victoria amplia para forzar, al menos, los penales, mientras que Junior apuesta por el control del partido para asegurar una nueva estrella.

Tolima vs. Junior EN VIVO

Siga acá los 90 minutos de la vuelta, con la narración de Diego del Valle y los comentarios de Felipe Galindo y de Gustavo ‘Emeterio’ Arbeláez.

* Pulzo.com se escribe con Z