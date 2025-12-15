Los jugadores de la Selección Colombia han ganado un gran reconocimiento en los últimos meses, pues después del gran papel en la Copa América y luego la clasificación al Mundial, muchos se han cotizado y han pasado a algunos de los mejores clubes del mundo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Oficial: este es el grupo de la Selección Colombia para el Mundial de 2026; rivales inéditos)

Este lunes, de hecho, la Fifa dio a conocer los finalistas al premio The Best, tanto en su rama masculina como femenina, además de los jugadores que podrían integrar el 11 ideal del año.

Allí, en ese grupo, tal como lo hizo Falcao García en su momento, aparecen dos futbolistas nacionales que tuvieron un gran año: el arquero de Cruz Azul Kevin Mier y el mediocampista del Wolverhampton Jhon Arias.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Y es que tal como se puede ver en la publicación hecha por Fifa, Mier hace parte de los nominados al arquero que podría conformar el 11 ideal, aunque ganar no será sencillo, ya que compite con otros de talla internacional como Donnarumma, Manuel Neuer, David Raya, Thibaut Courtois y varios más.

Por su parte, Jhon Arias podría estar entre los mejores mediocampistas del año, pero igual que el arquero, su competencia no es sencilla, recordando que también están jugadores como Rubén Neves, Bernardo Silva, Pedri, Vitinha, Enzo Fernández y muchos más.

Ahora, más allá del orgullo de ver a estos dos jugadores nominados, sí llama la atención que no aparezca, por ejemplo, Luis Díaz, quien fue clave en el título de Premier League del Liverpool y luego ha tenido un gran impacto en sus primeros partidos con el Bayern Múnich de Alemania.

James Rodríguez, por su parte, tuvo un gran rendimiento con la Selección Colombia, pero con su equipo no le fue del todo bien, por lo que estaba complicado que entrara a los finalistas.

Por otro lado, en la rama femenina también sorprende que no aparezca ni entre las nominadas a la mejor jugadora ni el 11 ideal la futbolista Linda Caicedo, quien también tuvo una gran temporada con el Real Madrid, pero para Fifa no fue suficiente para incluirla en este listado.

(Ver también: Anuncian facilidades para pedir la visa de EE. UU.: proceso será más rápido, con una condición)

Quién compite por el premio The Best

Ahora, los finalistas para ganar el premio al mejor jugador del mundo según la Fifa son:

Cole Palmer.

Pedri.

Ousmane Dembélé.

Vitinha.

Lamine Yamal.

Harry Kane.

Nuno Mendes.

Achraf Hakimi.

Mo Salah.

Kylian Mbappé.

Raphinha.

* Pulzo.com se escribe con Z