A las 3:00 p. m. de este jueves, miles de usuarios de Transmilenio quedaron atrapados por los bloqueos de motociclistas en la avenida NQS, por lo que abandonaron los articulados y emprendieron largas marchas a pie para regresar a casa.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Motociclistas queman llantas en Las Américas y paralizan Bogotá con bloqueos en varias zonas)

De acuerdo con La FM, la interrupción del servicio es total en esa zona. Las personas han tenido que recorrer hasta 20 cuadras para buscar otro medio de transporte.

En la carrera 30 con calle 26, una de las arterias vitales de la capital, la escena se repitió: cientos de personas avanzando en fila india buscando buses del SITP o taxis que escasean por el caos vial.

#BOGOTÁ | 🔴 A esta hora, el trafico está detenido en el sector de la carrera 30 con calle 26, sentido sur-norte, por los bloqueos de los motociclistas ante la negativa del Distrito de levantar el decreto que prohíbe el parrillero este fin de semana. 📌 Decenas de ciudadanos se… pic.twitter.com/CSbd51qwNK — La FM (@lafm) October 30, 2025

Puntos críticos con afectaciones totales:

Calle 6 con Av. Américas

Carrera Séptima con calle 71

Av. NQS con calle 40

Calle 127 con carrera 89

Bloqueos en Bogotá hoy por protestas de motociclistas

Los bloqueos comenzaron al amanecer. Decenas de motociclistas cerraron la avenida Villavicencio con Autopista Sur usando llantas y sus propias motos.

En la calle 100 con Autopista Norte ejecutaron un plan tortuga que paralizó el norte. Pero el epicentro de la crisis está en el occidente: barricadas en la troncal de Transmilenio, estaciones fuera de servicio y humo de llantas cerca del Portal Américas.

¿Por qué protestan los motociclistas en Bogotá?

El detonante: el Decreto 528 de la Alcaldía, que desde hoy prohíbe parrillero en motos en cualquier horario y restringe su circulación en vías principales de 8:00 p. m. a 5:00 a. m. hasta el 3 de noviembre.

El gremio motero exige mesa de diálogo. Hasta ahora, la Policía reporta solo presencia disuasiva. El alcalde Galán ordenó “uso progresivo de la fuerza” si persisten los bloqueos.

* Pulzo.com se escribe con Z