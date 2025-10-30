Bogotá amaneció este jueves sumida en un colapso vial protagonizado por motociclistas que protestan contra las drásticas restricciones impuestas por la Alcaldía Mayor para el puente festivo de Halloween.

Lo que inició como manifestaciones pacíficas derivó en disturbios, con bloqueos, barricadas improvisadas y un episodio particularmente tenso: la quema de llantas en la avenida Las Américas alrededor de la 1:30 p. m., según reportó Noticias Caracol.

Desde las primeras horas de la mañana, grupos de moteros tomaron varias arterias clave de la ciudad, causando un caos que afecta a miles de ciudadanos.

En la avenida Villavicencio con Autopista Sur, manifestantes cerraron completamente el paso usando llantas y sus propias motocicletas, intimidando a conductores y peatones que intentaban avanzar.

En la calle 100 con Autopista Norte implementaron un plan tortuga para colapsar el tráfico y visibilizar su descontento. Estos bloqueos se extendieron a la carrera 40 con calle 24, cerca del Ágora Bogotá, donde un grupo obstruyó un carril durante el evento del Día Mundial de las Ciudades.

En el Portal Américas y la avenida de las Américas, en el occidente de la ciudad, los manifestantes levantaron barricadas con escombros y vehículos, paralizando la troncal de Transmilenio y obligando a cientos de usuarios a caminar kilómetros bajo el sol abrasador.

Estas acciones responden al malestar del gremio motero ante el Decreto Distrital 528 de 2025, emitido por la Secretaría de Movilidad. La norma prohíbe la circulación con parrillero en cualquier horario y restringe el tránsito de motos –con o sin acompañante– por vías principales entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., vigente desde hoy hasta el 3 de noviembre.

