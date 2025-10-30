Cientos de motociclistas bloquearon las vías de Bogotá en la noche del martes 29 de octubre y la madrugada de este miércoles. Como es normal, el ‘ojo de la noche’ de Noticias Caracol estuvo registrando los hechos más importantes y este fue uno de ellos.

Sin embargo, Edward Porras fue víctima de la censura. Cuando intentaba registrar esa reunión, varios motociclistas se le acercaron con vehemencia y empezaron a bloquear la cámara con la que estaban grabando la situación.

El periodista y el camarógrafo intentaron mantener la calma frente a la turba y eso permitió que el hecho no escalara a algo más grave. También, cabe resaltar que algunos motociclistas intentaron intermediar para que no atacaran a los comunicadores.

“Muchos motociclistas fueron agresivos… Otros conciliaban y les decían a sus mismos compañeros que con violencia no van a llegar a ninguna parte”, relató Porras en su informe.

En la grabación también se escuchaba a algunas personas decir “bajen las cámaras o los cascan”.

#OjoDeLaNoche | Protestas por decreto de la Alcaldía de Bogotá que impone restricciones a motociclistas durante el puente festivo de Halloween. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Sy1rgGAeP9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 30, 2025

Cabe resaltar que Edward Porras no se victimizó por esta situación atípica, sino que intentó mostrar los hechos de lo que se vivió en Bogotá durante la primera noche de restricción del parrillero en la capital.

Y es que es esta la razón por la que los motociclistas están protestando. La Alcaldía de Bogotá decidió tomar algunas medidas de seguridad para este final de octubre, en el que normalmente hay muchas caravanas de motos que ponen en peligro la seguridad de la ciudad y arman larguísimos trancones.

Entre las medidas, la Alcaldía decidió que no habrá circulación de parrillero desde este 30 de octubre hasta el 3 de noviembre en ningún horario.

La segunda medida, que es la que causa más peleas, es que las motos no podrán circular por las vías principales entre las 8:00 P. M. y las 5:00 A. M.

