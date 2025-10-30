Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 30, 2025 - 12:49 am

La alcaldía de Carlos Fernando Galán anunció que no habrá parrillero en Bogotá para Halloween y dio a conocer los horarios de la medida. Frente a esta determinación reaccionó un grupo de motociclistas.

(Vea también: (Vea también: Le ponen freno al concejal ‘Fuchi’ en Bogotá: Procuraduría lo sancionó e inhabilitó por 14 meses)

De acuerdo con Blu Radio, los manifestantes motorizados se reunieron en el parqueadero de Los Tres Elefantes, ubicado en la localidad de Fontibón sobre la avenida Boyacá.

Además, en un video difundido por la emisora se observa que los manifestantes bloquearon la importante vía por algunos minutos, provocando trancón y molestia entre los conductores que se dirigían al sur de la ciudad.

Lee También

Motociclistas alistarían más bloqueos para este jueves 30 de noviembre

Asimismo, el periodista Nicolás Rodríguez, del citado medio, publicó algunos video extraídos de un en vivo de TikTok, en los que Miguel Forero, líder del gremio, convocaba a manifestarse y amenaza con un plan tortuga.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO