La alcaldía de Carlos Fernando Galán anunció que no habrá parrillero en Bogotá para Halloween y dio a conocer los horarios de la medida. Frente a esta determinación reaccionó un grupo de motociclistas.

(Vea también: Le ponen freno al concejal 'Fuchi' en Bogotá: Procuraduría lo sancionó e inhabilitó por 14 meses)

De acuerdo con Blu Radio, los manifestantes motorizados se reunieron en el parqueadero de Los Tres Elefantes, ubicado en la localidad de Fontibón sobre la avenida Boyacá.

Además, en un video difundido por la emisora se observa que los manifestantes bloquearon la importante vía por algunos minutos, provocando trancón y molestia entre los conductores que se dirigían al sur de la ciudad.

Un nutrido grupo de motociclistas concentrados en el parqueadero de Los Tres Elefantes, en Fontibón, desafía a las autoridades distritales a pocos minutos de que entre en vigencia la restricción para motos durante el puente festivo de Halloween. La Secretaría de Movilidad anunció… pic.twitter.com/PIv1wh3jjp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 30, 2025

Motociclistas alistarían más bloqueos para este jueves 30 de noviembre

Asimismo, el periodista Nicolás Rodríguez, del citado medio, publicó algunos video extraídos de un en vivo de TikTok, en los que Miguel Forero, líder del gremio, convocaba a manifestarse y amenaza con un plan tortuga.

Después de conocer el decreto que restringir el uso de motos y el parrillero en Bogotá desde el 30’de octubre, Miguel Forero, líder del gremio de motociclistas, por medio de un live en TikTok está amenazando a la ciudad con bloqueos, manifestaciones y plan tortuga en el norte de… pic.twitter.com/BFYQp4Fzuz — Nicolás Rodríguez (@Niko_J25) October 30, 2025

