En Bogotá, un equipo de periodistas del programa “Ojo de la Noche” y un camarógrafo de Noticias Caracol fueron víctimas de una agresión por parte de un grupo de motociclistas.

De acuerdo con información de Blu Radio, los atacantes insultaron, golpearon y trataron de destruir la cámara con la que el camarógrafo cumplía su labor, en un claro acto de intolerancia.

El comunicador afectado fue Edward Porras, según la emisora, quien recibió ataques con piedras mientras cubría la manifestación de moteros que se concentraron en el parqueadero de los Tres Elefantes, ubicado sobre la avenida Boyacá, cerca de la Esperanza.

Según el relato de Porras, algunos de los manifestantes se acercaron para expresar su malestar, pero de repente los ánimos cambiaron y se desató el ataque y le lanzaron hasta monedas.

Un nutrido grupo de motociclistas concentrados en el parqueadero de Los Tres Elefantes, en Fontibón, desafía a las autoridades distritales a pocos minutos de que entre en vigencia la restricción para motos durante el puente festivo de Halloween. La Secretaría de Movilidad anunció… pic.twitter.com/PIv1wh3jjp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 30, 2025

¿Por qué protestan los motociclistas hoy en Bogotá?

La movilización de los motociclistas en Bogotá responde a la entrada en vigencia de nuevas restricciones al parrillero masculino en moto, que comenzaron a aplicar desde el 30 de octubre y se extenderán hasta el 3 de noviembre, en el marco de la celebración de Halloween. Asimismo, se prohíbe el tránsito de motos (hasta el lunes festivo) entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., en las principales vías.

Los gremios señalan que estas medidas resultan estigmatizantes y afectan principalmente a trabajadores nocturnos que dependen de la motocicleta para su movilidad o sustento.

Además, los manifestantes exigen que el Distrito implemente alternativas diferentes a las restricciones, como mayor vigilancia policial, campañas de prevención y presencia en zonas críticas, en lugar de imponer prohibiciones sin diálogo.

