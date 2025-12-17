La celebración por un nuevo título de Junior de Barranquilla en la Liga colombiana tuvo un sabor especial para la hinchada ‘rojiblanca’, pero también dejó una sensación de incertidumbre.

En medio de la euforia por vencer 4-0 en el global al Deportes Tolima y sumar una nueva estrella, Teófilo Gutiérrez, uno de los máximos ídolos del club, sorprendió con unas declaraciones que pusieron en duda su continuidad en el equipo a sus 40 años.

El delantero barranquillero, referente histórico del Junior, habló con franqueza, apenas terminó la final. En charla con Win Sports, Teófilo no esquivó el tema de su futuro y respondió con una sinceridad que contrastó con el ambiente festivo del momento.

“Estoy cansado… Estoy cansado, tengo un tiro más, pero primero tengo que arreglar por los jefes. Me siento un poco cansado, pero puedo más”— dijo Gutiérrez, reconociendo que el paso del tiempo ya empieza a pesarle en la exigencia del fútbol profesional.

¡Las declraciones de Teófilo Gutiérrez y de Jermein Peña tras consagrarse campeón de la Liga con Junior de Barranquilla! #JuniorCampeón 🦈🔴⚪ pic.twitter.com/2hslT8JjyU — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025

Las palabras del atacante provocaron un inmediato impacto entre los hinchas del Junior, que celebraban un nuevo campeonato pero, al mismo tiempo, empezaron a preguntarse si este título podría marcar el cierre de una etapa dorada. Teófilo, que regresó al club en uno de los movimientos más emotivos del fútbol colombiano reciente, ha sido una figura clave no solo por su aporte futbolístico, sino también por su liderazgo dentro del plantel.

Lejos de hablar únicamente de lo físico, el delantero también se refirió al desgaste mental y emocional que implica mantenerse competitivo a su edad, especialmente en un equipo con la presión permanente de ganar. En sus declaraciones al mismo canal, dejó claro que su rol va mucho más allá de lo que ocurre durante los 90 minutos.

“Seis títulos con Junior, tres Ligas, dos Superligas, una Copa, no es fácil. No es fácil porque hay que guiar a muchos jóvenes, a los de más de experiencia aguantarlos y presionarlos un poco, un poco”, agregó Teófilo, haciendo un balance de lo que ha sido su trayectoria en el club de sus amores.

Ese repaso no fue menor. Gutiérrez es uno de los futbolistas más exitosos en la historia del Junior y su nombre está directamente ligado a algunos de los momentos más importantes del equipo en las últimas décadas.

Aunque no habló de retiro de manera directa, el tono de sus palabras dejó abierta la posibilidad de que el final de su carrera esté cada vez más cerca o, al menos, de que su continuidad en Junior dependa de conversaciones pendientes con la dirigencia. “Primero tengo que arreglar por los jefes”, dijo, dejando claro que la decisión no está tomada y que aún hay temas por definir.

Cómo fue el título de Junior ante Tolima

Atlético Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II tras una final dominante ante Deportes Tolima, con un marcador global de 4-0. Los ‘Tiburones’, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, demostraron superioridad en ambos partidos y cerraron el año con una nueva estrella en su escudo.

¡¡¡ 𝑪𝑬𝑳𝑬𝑩𝑹𝑨𝑵 𝑳𝑶𝑺 ‘𝑻𝑰𝑩𝑼𝑹𝑶𝑵𝑬𝑺’ !!! 🦈🏅🎊@JuniorClubSA es el campeón de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 🏆 Felicitaciones a los ‘Rojiblancos' por su undécima estrella 🔴⚪️⭐️#LoDamosTodo ⚽️ pic.twitter.com/PHeakL7NDr — DIMAYOR (@Dimayor) December 17, 2025

La serie final comenzó el 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde Junior goleó 3-0 en la ida. José Enamorado fue la figura estelar, anotando un doblete que allanó el camino hacia el título.

En la vuelta, disputada este 16 de diciembre en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Junior selló la consagración con un 1-0 (gol nuevamente de Enamorado al minuto 17), pese a jugar gran parte del partido con un hombre menos por la expulsión de Guillermo Paiva. Tolima no pudo romper la sólida defensa rojiblanca y sumó su cuarta final perdida desde 2021.

Con esta undécima liga (la séptima en torneos cortos), Junior asciende al cuarto puesto en el ranking histórico de campeones colombianos, superando a Deportivo Cali e Independiente Santa Fe (ambos con 10). Solo Atlético Nacional (18), Millonarios (16) y América de Cali (15) lo superan.

