Desde hace algunos meses, Boca Juniors de Argentina está buscando reforzarse con un jugador colombiano de Atlético Nacional que es Marino Hinestroza, quien venía de tener un gran año en 2024, a bajar un poco su rendimiento durante esta temporada.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Aparece video que muestra por qué Aguerre se agarró con Matheus; Roldán repartió rojas en el túnel)

Sin embargo, el colombiano sigue siendo un objetivo porque su velocidad, regate y gol son fundamentales para ser peligroso en el frente de ataque de cualquier equipo.

Ahora, todo era cuestión de rumores, pero este jueves, 11 de diciembre, un directivo de Boca Juniors confirmó que sí hay interés por la clase de jugador que es.

Lee También

“Hemos visto videos del jugador. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperemos poder contar con la mayoría de los jugadores que podamos traer a la institución”, dijo Marcelo Delgado, exfutbolista y actual dirigente de Boca, en diálogo con Radio La Red.

Ahora, vale la pena destacar que este no es el primer acercamiento del equipo argentino con el jugador colombiano, pues a mitad de año ya hubo acercamientos incluso confirmados por el mismo jugador.

“Por ahí escuché algo, hubo un pequeño acercamiento pero bueno, ahorita estoy concentrado aquí (…) Boca Juniors es un grande de Argentina y del continente, es un equipo muy grande y muy interesante, esperamos que sea lo que Dios quiera, pero ahorita estoy contento en Nacional”, dijo en su momento Hinestroza.

Lo cierto es que por ahora es solo un interés, pero no se ha avanzado en las negociaciones teniendo en cuenta que el valor del futbolista es de 4.8 millones de dólares, según Transfermarkt. Sin embargo, Boca Juniors sí quiere reforzarse recordando que vuelve a Copa Libertadores después de un año de ausencia.

(Ver también: [Video] Final de torneo sub-13 entre Nacional vs. Instituto acabó en batalla campal: niños se pelearon a puño limpio)

Cómo va Marino Hinestroza este año

En lo que va del año y faltando la final de la Copa Colombia frente a Independiente Medellín, Marino Hinestroza ha disputado 54 partidos y ha marcado siete goles, lo que demuestra que su nivel ha bajado con respecto a 2024.

* Pulzo.com se escribe con Z