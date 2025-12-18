En la noche de este miércoles 17 de diciembre se vivieron momentos de profunda tensión cuando la celebración del tercer título consecutivo de Atlético Nacional en la Copa BetPlay fue opacada por graves incidentes de violencia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por parte de desadaptados disfrazados de hinchas que causaron graves desmanes.

Atlético Nacional se coronó campeón del torneo al vencer 1-0 al Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el clásico antioqueño, gracias a un gol de Andrés Felipe Román en el minuto 10 de la final de vuelta. Sin embargo, la alegría del octavo título del equipo verdolaga en la competencia se vio sombreada por la violencia de algunos hinchas, que convirtieron una noche de fiesta en momentos de angustia y tensión.

Según informaciones obtenidas de Teleantioquia y Telemedellín, la violencia inició inmediatamente después del pitazo final del árbitro Wilmar Roldán. En la tribuna norte, seguidores del DIM, pertenecientes a la barra Rexixtenxia Norte, derrumbaron vallas metálicas, invadieron el campo e impidieron la premiación del campeón. De acuerdo con informes de seguridad, hinchas de Nacional y DIM se enfrentaron en un violencia batalla campal, donde se observó la utilización de objetos cortopunzantes, palos de pólvora, tubos de PBC y hasta una nevera de hidratación de los jugadores.

Telemedellín pide respeto por todos los profesionales que realizan su labor de cubrimiento de los encuentros del fútbol profesional colombiano. Además, se solidariza con otros medios, quienes sufrieron ataques a sus equipos de trabajo como unidades móviles, vehículos, etc. pic.twitter.com/dI4CtIMwfb — Telemedellín (@Telemedellin) December 18, 2025

Precisamente, equipos periodísticos tanto de Win Sports como de Telemedellín fueron atacados. Las móviles, fundamentales para las transmisiones, sufrieron daños en sus vidrios, que fueron rotos con piedras, también los carros para movilizar al personal y las agresiones que sufrieron algunos comunicadores.

“El caos se extendió al gramilla occidental del estadio, donde los hinchas del DIM avanzaron más allá de la mitad de la cancha, mientras los fanáticos del Nacional corrieron desde sus sectores para confrontarlos”, informaron en Win Sports. La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UND MO), asegura el medio, tuvo que intervenir con explosivos controlados para replegar a los alborotadores.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue contundente al rechazar los incidentes, calificándolos como “criminales” y no propios de verdaderos hinchas. En una declaración recogida en sus redes sociales, el mandatario señaló que “los responsables asumirán las consecuencias ante la ley, sin excusas ni distinción de colores”.

