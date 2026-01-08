Una de las últimas determinaciones por parte de la Dimayor despertó muchas críticas por parte de los aficionados, puesto que los clubes que integran esta entidad decidieron bajar la cantidad de jugadores inscritos por competición a solo 25, lo cual dejó en la cuerda floja a varios futbolistas.

En medio de esa situación, contratar ha sido un problema para muchos equipos, ya que primero tendrían que salir de varios jugadores para poder llenar la nómina de refuerzos.

Eso, de cierta manera, es lo que le ocurrió a Millonarios, pues le ha tocado ceder o salir de varios futbolistas con la intención de reforzarse, pero hay otros que siguen en la institución y que definitivamente no van a tener un espacio por decisión técnica.

Uno de esos es el delantero argentino Santiago Giordana, quien llegó con mucha ilusión para inicio de 2024, pero nunca pudo cumplir con las expectativas. Ahora, con esta rebaja de futbolistas y la llegada de jugadores como Falcao García y próximamente Rodrigo Contreras, el atacante no será tenido en cuenta.

Es más, con la idea de que consiga equipo, ni siquiera hace parte del grupo de viajeros a la pretemporada en Argentina, en la que Millonarios se medirá con River Plate y Boca Juniors.

¡Todo listo! Ⓜ️✈️📋 ▶️ Este es el listado de viajeros para nuestros amistoso internacionales frente a River Plate y Boca Juniors. ¡Vamos Millonarios! ⚽️💙 pic.twitter.com/u8QMGb15LC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026

En su momento se habló de que el argentino podía llegar a Independiente Medellín, pero el periodista Juan Felipe Cadavid confirmó que definitivamente ese interés ya no está y por eso no llegará en el mercado de fichajes.

Además, por él han preguntado equipos como el Sporting Cristal y Sport Boys de Perú y el Deportivo Táchira de Venezuela, pero hasta ahora nada ha sido conciso y su futuro está en el aire.

Millonarios, por su parte, espera que este semestre mejore la cuota goleadora debido a la calidad de jugadores que tiene, como Falcao García, Leonardo Castro, Carlos Dárwin Quintero y Rodrigo Contreras, entre otros.

