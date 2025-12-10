El futbolista colombiano Jorge Carrascal ha sido uno de los que ha destacado recientemente, pues fue pilar fundamental para que Flamengo consiguiera el título de Copa Libertadores que le permite ahora estar disputando la Intercontinental en Catar.

Debido a ese gran nivel mostrado, algunos clubes de las mejores ligas del mundo se han interesado en él, lo que podría hacerlo salir del Flamengo apenas unos meses después de que fichó por el equipo brasileño.

Es más, según reportó el diario UOL, uno de los equipos que ha mostrado interés en el colombiano es el Olympique de Marsella de Francia, pues debido al nivel y lo que puede dar dentro de la cancha, el técnico Roberto De Zerbi ya lo habría pedido en este mercado de invierno.

“El Olympique de Marsella ya ha contactado con el cuerpo técnico del jugador colombiano. La consulta informal tenía como objetivo comprender la situación del jugador en Brasil”, informó el medio brasileño.

Sin embargo, agregó que la negociación no sería sencilla, ya que el equipo invirtió 12.7 millones de dólares por él y por eso no quieren dejarlo salir, a menos que llegue una oferta que duplique o triplique ese valor.

Lo cierto es que si se llega a dar, sería uno de los movimientos más extraños de algún futbolista colombiano, ya que llegó a Brasil apenas en agosto de este año, le fue muy bien en esos pocos meses y ahora podría dar el salto al fútbol europeo a una de las ligas top.

Cuándo vuelve a jugar Flamengo

Por lo pronto, el jugador sigue concentrado en su siguiente objetivo que es la Copa Intercontinental, el torneo de la Fifa que reúne por algunos días a los campeones de cada confederación y que antes se llamaba Mundial de Clubes.

Su primer compromiso será este miércoles, diez de diciembre, a partir de las 12:00 del mediodía frente a Cruz Azul de México, un juego correspondiente a la segunda fase y que si gana, se medirá al Pyramids en la semifinal del certamen. El objetivo: llegar a la final para medirse con el PSG, campeón de Champions League.

