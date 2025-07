La final del Mundial de Clubes 2025, disputada este 13 de julio en el emblemático MetLife Stadium de Nueva Jersey, dejó una imagen que quedará grabada en la memoria de los aficionados: la expulsión del joven portugués Joao Neves por una acción violenta contra Marc Cucurella.

(Vea también: En Liverpool apuntan a Luis Díaz, con Bayern y Barcelona atentos: salió a flote “incertidumbre”)

El incidente ocurrió en el minuto 85 del encuentro, con el Chelsea dominando el marcador por 3-0 y cuando la frustración del PSG se hacía evidente. Neves, mediocampista estrella del equipo parisino, agarró del pelo al lateral del Chelsea, quien lo había chocado legalmente para impedir su paso y lo derribó violentamente al suelo, sin que el balón estuviera en juego.

La acción, captada claramente por las cámaras del body cam —una tecnología innovadora utilizada en este torneo—, fue revisada por el árbitro Alireza Faghani a instancias del VAR. Inicialmente, Faghani había mostrado una tarjeta amarilla, pero después de la revisión, rectificó su decisión y expulsó al portugués con roja directa por conducta violenta, según lo estipulado en la Ley 12 del reglamento de la FIFA.

Lee También

Acá, el video de lo sucedido:

JOÃO NEVES PUXOU O CABELO DO CUCURELLA

La jugada no fue un hecho aislado. Durante el partido, Cucurella ya había tenido varios roces con jugadores del PSG, incluyendo a Achraf Hakimi y el propio Neves, en una batalla constante por la banda izquierda.

Acá, un video que muestra cómo el portugués lo había intentado levantar bruscamente luego de una acción de falta.

La expulsión de Neves no solo dejó al PSG con diez jugadores, sino que también simbolizó la frustración de un equipo que, a pesar de llegar como favorito al conquistar la Champions League 2024/25, no pudo contrarrestar el planteamiento táctico del Chelsea.

El incidente, además, desató cruces verbales y físicos al final del partido, incluyendo una agresión del entrenador del PSG, Luis Enrique, contra el delantero del Chelsea João Pedro, lo que añadió más controversia al desenlace.

Los Blues demostraron superioridad táctica y efectividad ofensiva. Bajo la dirección de Enzo Maresca, el equipo londinense aprovechó al máximo su primera mitad, donde marcó los tres goles que definieron el encuentro.

THE TROPHY IS OURS!!! 🔵 pic.twitter.com/FhvHlgNO3c

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 13, 2025