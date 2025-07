Mientras se destapan detalles sobre el accidente de Diogo Jota, que desembocó en su muerte y en la de su hermano, el mundo del fútbol todavía sigue afectado por una dura realidad con esta figura.

Precisamente, Liverpool aprovechó una vez más porque, con un partido amistoso de pretemporada previsto para este domingo 13 de julio, compartió un conmovedor video sobre el jugador.

Video de Liverpool para Diogo Jota en día de homenaje contra Preston

Liverpool publicó desde sus cuentas institucionales de Instagram y X (antes conocido como Twitter) un video en el que el entrenador Arne Slot exaltó la memoria del fallecido jugador portugués Diogo Jota.

El neerlandés recordó de manera emotiva al delantero, a la vez que agradeció a los fanáticos del mundo, incluso de su gran rival Everton, por la forma en la que han reaccionado ante esta tragedia.

De hecho, reconoció que es un momento difícil para saber cómo responder, en medio de cuándo saber reír o estar tristes, en una situación que sin duda se convierte en algo atípico para el deporte.

El video sirvió para rememorar a una figura que se había catapultado recientemente no solo como campeón con Liverpool en la Liga Premier de Inglaterra, sino con la selección de Portugal en la Nations League.

El estratega remarcó que el futbolista venía con la alegría de ese título, en medio de un recuerdo en el que elogió la actitud de Jota amable con todas las personas, desde las más sencilla hasta la más importante dentro del club.

En medio de las imágenes de este video, Luis Díaz tuvo un especial momento en la postal de Diogo Jota con el trofeo de campeón, al aparecer detrás con la bandera de Colombia durante ese festejo.

Estas publicaciones se presentaron como parte de una jornada vibrante por lo que será el primer partido para el equipo masculino después del deceso del reconocido futbolista.

Homenaje durante Liverpool vs. Preston para Diogo Jota

El partido amistoso de pretemporada entre el Liverpool y el Preston North End, este domingo 13 de julio de 2025, en Deepdale, el estadio del Preston, se espera que sea un evento de profunda emotividad y un sentido homenaje a la memoria de Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes fallecieron trágicamente en un accidente de tráfico a principios de julio. Este encuentro marca el primer partido del Liverpool desde la devastadora noticia, y ambos clubes se unieron para asegurar que el tributo fuera significativo.

Antes del pitido inicial, el ambiente en Deepdale estará cargado de emoción. A las 2:50 p.m. (BST), los aficionados fueron instados a ocupar sus asientos para unirse al homenaje.

La ceremonia tiene prevista la interpretación de ‘Can’t Help Falling In Love’ por Claudia Rose Maguire, esposa del exfutbolista del Preston, Sean Maguire, seguida por el himno del Liverpool, ‘You’ll Never Walk Alone’. Mientras esta última melodía resuene en el estadio, Ben Whiteman, capitán del Preston, se ubica una corona de flores frente a la grada de los aficionados visitantes, la Bill Shankly Kop, un gesto de respeto y solidaridad por parte del club local.

Justo antes del inicio del encuentro, se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Diogo y André. Durante este momento de solemnidad, tributos digitales a los hermanos se mostraron en las pantallas gigantes del estadio y en las vallas LED alrededor del campo. Como una muestra adicional de duelo y respeto, los jugadores de ambos equipos lucieron brazaletes negros.

El club Preston North End también contribuyó al homenaje con la creación de un programa de partido conmemorativo de 16 páginas, dedicado por completo a Diogo Jota y André Silva, que se entregó gratuitamente a todos los asistentes. Este gesto subrayó el impacto que la tragedia tuvo más allá de las fronteras del Liverpool, uniendo a la comunidad futbolística en el dolor.

El Liverpool tiene otros partidos amistosos programados para su pretemporada, incluyendo enfrentamientos contra equipos como el AC Milan en Hong Kong, el Yokohama F. Marinos en Japón, y el Athletic Club de Bilbao, antes de su partido por la FA Community Shield contra el Crystal Palace.

* Pulzo.com se escribe con Z