Este miércoles 9 de julio, la Iglesia Parroquial de Gondomar, en Portugal, se convirtió en el escenario de una emotiva misa de séptimo día en memoria de los hermanos Diogo Jota, destacado delantero del Liverpool FC, y André Silva, jugador del Penafiel, quienes fallecieron trágicamente en un accidente automovilístico en la autovía A-52, en Zamora, España.

La ceremonia, cargada de solemnidad y dolor, reunió a familiares, amigos, compañeros de equipo y aficionados que se congregaron para rendir homenaje a los dos futbolistas portugueses, cuya pérdida ha conmocionado al mundo del fútbol.

Cientos de personas se reunieron tanto dentro del templo como en sus inmediaciones, siguiendo la ceremonia a través de altavoces instalados en el exterior, en un gesto de respeto hacia la familia y la comunidad futbolística.

Entre los asistentes destacó la presencia del futbolista colombiano Luis Díaz, quien había sido objeto de duras críticas por no asistir al funeral de los hermanos el pasado sábado 5 de julio.

Imágenes que circularon en redes mostraron al extremo de la Selección Colombia vestido completamente de negro y llegando a la iglesia junto a André Silva, compañero de Diogo Jota en la selección de Portugal.

