Se cumplen siete días desde el fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota y su hermano. El jugador del Liverpool falleció en un siniestro de tránsito en España y, según las autoridades, se salió de una vía por ir a altas velocidades. El vehículo se salió de la vía y se incendió.

Luego de su fallecimiento, las honras fúnebres se llevaron a cabo en su ciudad natal, Oporto, Portugal. La gran mayoría de sus compañeros del Liverpool asistieron, situación que provocó una ola de críticas a Luis Díaz. El guajiro se quedó en Colombia y se lo vio muy contento en un evento de ‘influencers’. Las indicaciones del club inglés habrían sido que todos aquellos que estuvieran a más de 24 horas de viaje no tendrían que asistir.

Esto no evitó que los videos de ‘trends’ con los ‘influencers’ se llenaran de comentarios contra ‘Lucho’. Pero no solo fue por no asistir, sino por mostrarse tan contento apenas unas horas después del fallecimiento de Diogo Jota, porque se conoció que el portugués siempre le tendió la mano.

(Vea también: Juan Cuadrado calmó los ánimos y defendió a Luis Díaz de las críticas: “Hay compromisos”)

Lee También

Video del Liverpool para Diogo Jota muestra poco a Luis Díaz

Desde siempre se supo que existía un grupo de sudamericanos en Liverpool. Luis Díaz, Darwin Núñez, Alexis Mac Allister, Diogo Jota y Alison lo integraban y siempre se los veía juntos.

Sin embargo, llamó la atención el video que subió Liverpool en sus redes sociales, a una semana de la muerte de Jota. En este se recopilaron distintos momentos de Diogo en el club, en los contenidos que sube a redes sociales.

A pesar de su cercanía con Luis Díaz, el guajiro aparece un par de segundos en un video que dura más de 6 minutos. Esto despierta especulaciones con la forma en la que tomó el Liverpool, todo lo que se viralizó sobre Díaz luego de la muerte de su compañero.

¿Qué va a pasar con Luis Díaz en el Liverpool?

Por ahora, el futuro de Luis Díaz en el equipo inglés no es muy claro. Ya se unió a los trabajos de pretemporada, pero se ha conocido que está en negociaciones con el Bayern Múnich. A su vez, el Barcelona también quiere contar en sus filas con el jugador de la Selección Colombia, aunque la operación es más difícil por los líos que tienen los culés con el pago de los salarios.

* Pulzo.com se escribe con Z