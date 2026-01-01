El futbolista colombiano James Rodríguez se encuentra cerca de definir su futuro profesional de cara a la temporada 2026, en un momento clave por la cercanía del Mundial de la FIFA Canadá–Estados Unidos–México 2026.

Luego del cierre de su etapa con el Club León de México, el mediocampista de 34 años analiza nuevas opciones como jugador libre, y una de las alternativas que toma más fuerza es la Major League Soccer (MLS).

De acuerdo con información recogida por El Tiempo, el posible nuevo destino de James sería el Columbus Crew, equipo estadounidense que busca reforzarse con un jugador de experiencia y recorrido internacional. El club vería en el colombiano una pieza determinante para potenciar su proyecto deportivo y aumentar su visibilidad en la liga.

¿Cuánto ganaría James Rodríguez en la MLS?

En materia contractual, el acuerdo incluiría un salario cercano a los cinco millones de dólares por temporada, cifra que convertiría a James en el jugador mejor remunerado del Columbus Crew y en uno de los futbolistas con mayores ingresos en la MLS, solo por debajo de algunas figuras globales del campeonato.

Durante su paso por el fútbol mexicano, James disputó 34 partidos, con un balance de cinco goles y nueve asistencias, números que respaldan su intención de mantenerse en competencia constante. El objetivo principal del volante ofensivo es contar con continuidad y minutos de juego, aspecto clave para llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista.

La eventual llegada de James Rodríguez a la MLS genera expectativa tanto en Estados Unidos como en Colombia, al tratarse de uno de los referentes históricos de la Selección Colombia, cuyo futuro deportivo sigue siendo tema de atención en el panorama del fútbol internacional.

