Independiente Santa Fe es uno de los equipos que más ha despertado ilusión para este 2026, pues luego de conseguir el título de Liga BetPlay en el primer semestre del año pasado, consiguió su cupo directo a la Copa Libertadores y por eso espera hacer un buen papel en el torneo internacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Dimayor confirmó fecha de la Superliga 2026 entre Santa Fe y Junior; hubo llamativo cambio)

Por eso mismo, el equipo se ha movido en el mercado y ha contratado unos jugadores interesantes, que podrían ser importantes en ese plan de competir tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Uno de esos jugadores es Yerson Cándelo, quien llegaba proveniente del América de Cali y gustaba su contratación debido al entendimiento con Helibelton Palacios, quien también fue anunciado.

Lee También

De hecho, el equipo lo confirmó por medio de sus redes sociales el pasado 5 de enero de la siguiente manera:

¡𝐘𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐨 es nuevo jugador del Expreso Rojo 🇮🇩! El defensa ha tenido experiencia en México 🇲🇽, Ecuador 🇪🇨 y Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/Z35eRg2Zz3 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 5, 2026

Sin embargo, esa historia tomó un giro drástico en las últimas horas, pues todo indica que el equipo lo había anunciado e incluso ya estaba entrenando bajo las ordenes de Pablo Repetto, pero sin haber firmado su contrato oficialmente.

Por eso mismo, en las últimas horas se dio a conocer que dicho fichaje se cayó, pues por más de que existía esa presunta vinculación y ya tenía toda la indumentaria del conjunto ‘Cardenal’, el jugador finalmente no se sumará a esta institución para 2026.

Así lo dieron a conocer periodistas como Felipe Sierra, Juan Felipe Cadavid e incluso el programa ‘Vbar’ de Caracol Radio, pero sin ahondar en más detalles acerca de si fue un cambio en las condiciones, cuestiones físicas del jugador o algo más.

🚨 A pesar de haber sido anunciado oficialmente, Yerson Candelo (33) no jugará en #SantaFe. Se cae el acuerdo por diferencias ❌🔴⚪️ pic.twitter.com/zoWIuswf8v — Pipe Sierra (@PSierraR) January 7, 2026

(Ver también: Santiago Mosquera dejó viendo un chispero al América y ya tiene todo listo para irse con Bava)

Qué fichajes ha hecho Independiente Santa Fe

De esta manera, además de la llegada del técnico Pablo Repetto, los fichajes de Independiente Santa Fe, hasta ahora, son:

Franco Fagúndez.

Helibelton Palacios.

Kilian Toscano.

Luis Palacios.

* Pulzo.com se escribe con Z