En medio de la valorización de los futbolistas colombianos, Luis Díaz es uno de los nombres que más suena en el panorama internacional y su perfil está en la mira de muchos otros referentes.

Uno de los que habló sobre el delantero colombiano fue el neerlandés Arjen Robben, que sorprendió con su concepto luego de que periodistas en Alemania le consultaron en una comparación del rendimiento del guajiro con el francés Michael Olisé frente al que en su momento tuvo el nacido en Países Bajos junto al francés Franck Ribéry.

“No me gusta para nada. En mi época también nos comparaban con otros jugadores, y eso nunca fue algo que me agradara”, afirmó Robben ante la prensa alemana.

En medio de esa inesperada reacción, el exjugador de Bayern Múnich reconoció el buen paso de la mencionada dupla actual en el equipo y su impacto en el colectivo para los resultados en Bundesliga y en Champions League.

“Cada jugador es único, cada uno tiene sus propias cualidades, su propia personalidad. Lo más importante es que [Olise y Díaz] son muy importantes para el equipo en este momento”, remarcó.

¿Cuánto estuvo Arjen Robben con Bayern Múnich?

Arjen Robben, el legendario extremo neerlandés, mantuvo un vínculo histórico con el Bayern Múnich durante un periodo exacto de diez temporadas.

El atacante aterrizó en el conjunto bávaro en agosto de 2009, procedente del Real Madrid, y defendió la camiseta roja de manera ininterrumpida hasta junio de 2019.

Su etapa en el Allianz Arena es recordada como la más brillante de su carrera profesional, consolidándose como uno de los mejores futbolistas del mundo gracias a su característica jugada de diagonal hacia el centro y remate de zurda.

Durante esta década en Alemania, Robben disputó un total de 309 partidos oficiales en diversas competiciones, logrando marcar 144 goles y repartir 101 asistencias.

Su impacto fue inmediato, pero alcanzó el estatus de ícono absoluto en la final de la Liga de Campeones de 2013, celebrada en Wembley. En aquel encuentro ante el Borussia Dortmund, Robben anotó el gol de la victoria en el minuto 89, otorgando al Bayern su quinta Copa de Europa y redimiendo su figura tras decepciones previas en finales internacionales.

El palmarés que acumuló en sus diez años con el club es impresionante, sumando ocho títulos de la Bundesliga, cinco Copas de Alemania y una Supercopa de Europa, además del mencionado trofeo continental y el Mundial de Clubes.

Formó junto a Franck Ribéry la icónica dupla conocida mundialmente como Robbery, que dominó el fútbol europeo por años. Su salida en 2019 marcó el fin de una era dorada para el club alemán, dejando un legado de profesionalismo y goles espectaculares que permanecen en la memoria de los aficionados.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en Bayern Múnich actualmente?

Luis Díaz continúa su brillante desempeño en el fútbol europeo con el Bayern Múnich. Durante la temporada 2025-2026, el colombiano ha dejado una marca indiscutible de su talento, especialmente en la Bundesliga y en la UEFA Champions League, logrando rendimientos destacados que lo hacen sobresalir en el panorama deportivo. El desempeño de Díaz en la Bundesliga ha sido sobresaliente.

Según registros actualizados a enero de 2026, ha marcado nueve goles, demostrando su habilidad para batir a los porteros más experimentados de la liga alemana.

En esta liga Díaz ha desplegado un gran espectáculo en el campo, demostrando no sólo su capacidad goleadora, sino también su capacidad para aportar en otros aspectos del juego. Solo para ejemplificar, uno de esos goles lo consiguió de cabeza contra el Wolfsburg, reflejando sus habilidades de juego aéreo.

En la UEFA Champions League, los logros de Díaz son igualmente impresionantes. Hasta la fecha, ha conseguido anotar tres goles en cuatro partidos, promediando un impresionante 0,75 goles por partido, según datos disponibles.

Esta cifra, en uno de los escenarios más exigentes y competitivos del fútbol mundial, es prueba irrefutable de su alto rendimiento. Además de su participación en la Bundesliga y la UEFA Champions League, Díaz ha contribuido en otros torneos.

Por ejemplo, anotó un gol en la Copa de Liga, pese a que los detalles de su participación no se detallan más en la información disponible. Desafortunadamente, los detalles exactos sobre el salario de Díaz en el Bayern Múnich no están disponibles en las fuentes consultadas.

De acuerdo con la información reciente y estadísticas oficiales, no se mencionan cifras precisas. Para obtener esta información, sería necesario tener acceso a los informes financieros del club o sitios especializados en contratos de fútbol, que no están incluidos en los datos proporcionados.

Sin lugar a dudas, la temporada 2025-2026 ha representado un camino lleno de éxitos para Luis Díaz, quien ha demostrado una vez más que el talento y el esfuerzo van de la mano.

A medida que avanza la temporada y llega la fase de las competiciones más intensas, seguramente seguiremos viendo más actuaciones destacadas de este extraordinario jugador.

