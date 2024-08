Santiago Arias es uno de los jugadores en Colombia que más ha pasado por equipos en los últimos años, pues después de la complicada lesión que sufrió en las Eliminatorias de Qatar 2022 frente a Venezuela, pasó por Alemania, España, Estados Unidos y ahora juega en Brasil, más específicamente en el Bahía.

Allí ha ido recuperando su nivel de gran manera, al punto de que es uno de los titulares del equipo y una pieza muy importante para que el club esté ubicado séptimo en el Brasileirao con 32 puntos en 21 partidos jugados.

De hecho, en el último compromiso contra Botafogo, el líder del campeonato, fue una de las figuras, pese a que sufrió un fuerte golpe que pudo tener consecuencias muy graves.

Finalizando la primera etapa de ese compromiso, Arias fue a disputar un balón dividido con Gregore de Maghalaes, quien saltó y lo empujó de forma normal.

Sin embargo, el problema estuvo en que en medio de la caída, el jugador del Botafogo estiró su brazo izquierdo y le pegó justo debajo del ojo al futbolista colombiano, quien cayó al piso esperando la atención médica, ya que comenzó a sangrar.

Gregore, do #Botafogo fez, ou não fez um movimento com a intenção de machucar #Arias do Bahia?

A expulsão do atleta do time carioca, ainda no primeiro tempo, contribuiu para a vitória do #Bahia por 1 a 0, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (7) na Fonte Nova. #BBMP #pix pic.twitter.com/10GyGqDHTU

— Comunicarmais (@ComunicarmaisBA) August 8, 2024