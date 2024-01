“Dos Mundiales. Experiencias en el fútbol en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Un ciudadano del mundo“, esas fueron las palabras que usó el Bahía en sus redes sociales oficiales para darle la bienvenida al futbolista colombiano, Santiago Arias, quien ahora tendrá un nueva experiencia en su carrera deportiva en el fútbol brasileño.

Después de varios días de especulaciones sobre el futuro deportivo del lateral colombiano, por fin este domingo 28 de enero se resolvieron todos esos interrogantes y así las cosas, Arias Naranjo militará en el balompié brasileño.

✍🏽 Duas Copas do Mundo. Experiências no futebol da Europa, América do Norte e América do Sul. Um cidadão do mundo, pronto para o clube que é o Mundo. Bienvenido, @santiagoarias13! Tudo sobre o 'Homem-Aranha' colombiano ➡️ https://t.co/430OzXgnhQ #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/xQGKu2aIm4

— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 28, 2024