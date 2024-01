James Rodríguez es una de las estrellas del plantel del Sao Paulo, por eso la prensa y los hinchas están ‘inquietos’ por conocer cuándo empezará a jugar en este 2024, ya que aunque se unió a la pretemporada aún no ha sido convocado para los encuentros del campeonato paulista.

Por eso, luego del partido del elenco ‘tricolor’ el martes, al técnico Thiago Carpini le preguntaron sobre una fecha tentativa en la que el colombiano pueda aparecer en la cancha, pero decidió evadirla.

El entrenador del Sao Paulo decidió no dar muchos detalles y se enfocó en la razón que han dado en el club sobre la ausencia de James Rodríguez, quien ha estado entrenando a la par de sus compañeros.

“Tenemos control de carga y estamos tratando de seguir estrictamente la cantidad de juegos y la plantilla que nos permite desempeñar este papel. Todavía tenemos que entender mejor estas situaciones en la repetición del jueves, ver qué es lo mejor para (enfrentar) Portuguesa y para la secuencia”, dijo Thiago Carpini en declaraciones recogidas por ‘Globo Esporte’.

De esa manera, no hay claridad de cuándo volverá James Rodríguez a jugar con Sao Paulo, a pesar de estar desde el primer día de pretemporada, se le ha visto activo en redes con fotos entrenando y mostrándose en óptimas condiciones.

Eso sí, en el club brasileño no quieren que recaiga en lesiones del pasado, y por eso no quieren esforzarlo y tenerlo listo para el Brasileirao, y sobre todo, para la Copa Libertadores, certamen internacional al que clasificaron tras ganar la Copa de Brasil en el 2023.

James no fue inscrito en la lista del campeonato paulista por Sao Paulo, y el técnico del equipo, Thiago Carpini, explicó que esta decisión no significa que no esté en los planes del club. Carpini señaló que la no inscripción de James, junto con otros jugadores, se debe a que aún no están dentro de las posibilidades físicas programadas por el club para actuar con seguridad. Afirmó que la inscripción no es una urgencia y que tienen tiempo hasta el 16 de febrero para realizarla, lo que les permite esperar a que el colombiano y otros jugadores se pongan a punto físicamente.

El entrenador destacó que Michel Araujo y Rafinha también están en la misma situación. Carpini indicó que la prioridad es asegurar que los jugadores estén en óptimas condiciones físicas antes de su participación en el torneo. Aunque Sao Paulo no ha recibido ofertas por James en las últimas semanas, el club lo considera una pieza importante para la temporada, con objetivos en el Brasileirao y la Copa Libertadores en 2024. Se espera que James esté al 100% físicamente después de la segunda ronda del Campeonato Paulista.

