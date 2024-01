James Rodríguez es una de las grandes ausencias en la lista de Sao Paulo de inscritos en el campeonato paulista que comenzó el sábado. Las dudas no faltaron, pero desde el club explicaron los motivos de su ausencia.

Por eso, el técnico del cuadro ‘tricolor’, Thiago Carpini, se tomó el tiempo para responder las preguntas de la prensa sobre la no presencia del mediocampista colombiano y otras de las figuras del equipo.

“Era perfectamente normal, no solo James Rodríguez, sino que Michel (Araujo) tampoco estaba inscrito, Rafinha no estaba inscrito, en fin, no quiere decir que no estén (en los planes del club). En cuanto a la inscripción, eso es todo, no tenemos la urgencia, ya que todavía no están dentro de las posibilidades físicas, dentro de lo que aquí en São Paulo tenemos programado para cada uno de los atletas para que actúen con seguridad. Creo que esto es lo más importante”, aseguró el entrenador del equipo en declaraciones recogidas por Globo Esporte.