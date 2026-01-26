El futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita, pues desde que terminó su contrato con León de México se ha especulado mucho acerca de dónde puede jugar, pero hasta ahora nada ha sido concreto.

De hecho, ya van casi tres meses desde su último partido oficial y como las propuestas no han llegado, apareció un candidato bastante sorpresivo que es Millonarios. Es más, desde este equipo siempre han dicho que sería un honor tenerlo, pero es complicado por sus aspiraciones salariales, aunque la oportunidad es cada vez más seria.

En la mañana de este lunes, 26 de enero, Julio Sánchez Cristo, periodista de Caracol Radio, aseguró que ya incluso le hicieron una oferta oficial y que ahora todo depende del capitán de la Selección Colombia.

“James decide. Le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas. Es decir, está haciendo un esfuerzo Millonarios para compensar el tema patrimonial que tiene, igual que Falcao, y la cifra que pidió también Millonarios ya la redondeó. Ya es decisión de él”, dijo el periodista.

💣¡JAMES RODRÍGUEZ DECIDE! 👀🔥Informó Julio Sánchez Cristo en @CaracolRadio que Millonarios YA le hizo una propuesta que llena todas las expectativas 🖥️📻Revive el programa de #ElVbarCaracol aquí: https://t.co/R3ryOnYf7b pic.twitter.com/SHjaxEV4SZ — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 26, 2026

Y es que esta se plantea como una buena opción para el futbolista porque ya faltan poco más de 100 días para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que él necesita ritmo de competencia para llegar con el mejor nivel posible con la Selección Colombia.

Lo cierto es que Millonarios y sus patrocinadores han hecho todo lo posible para tenerlo, recordando que tiene 24 jugadores firmados y puede inscribir a otro más, pero todo depende de las aspiraciones del jugador, si decide bajarse el sueldo y algunas cuestiones más.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Más allá de esta novela, los hinchas están molestos por el nivel que ha mostrado el equipo durante esta temporada, ya que van dos compromisos y los dos los ha perdido (contra Bucaramanga y Junior) por lo que ya están pidiendo la salida de Hernán Torres.

El próximo partido, en el que esperan sumar sus primeros puntos de la temporada, será frente al Pasto el próximo miércoles, 28 de enero, a partir de las 8:30 de la noche en condición de visitante.

