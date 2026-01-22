Millonarios no arrancó el año como los hinchas esperaban, pues después de varias semanas de ausencia y mucho trabajo, el equipo cayó derrotado en la primera fecha del campeonato por 2-1 frente a Bucaramanga en condición de visitante, pero mostrando muy poco juego y eso es lo que preocupa a los aficionados.

Es más, uno de esos goles llegó luego de un error del guardameta Diego Novoa, lo cual fue fuertemente cuestionado por los aficionados y por eso comenzaron a pedir un nuevo arquero.

Sin embargo, la idea de Millonarios parece ser bastante diferente, puesto que consideran que ese puesto está bien cubierto tanto por Novoa como Guillermo de Amores y por eso bajaron de la nube a los aficionados.

¿Millonarios tendrá otro arquero?

Así lo anunció el presidente del club, Enrique Camacho, quien en diálogo con Win Sports aseguró que aunque sí tienen un cupo más, se buscará reforzar otras zonas de las canchas.

“Nosotros tenemos en este momento 24 jugadores contratados. Tenemos un cupo todavía disponible, pero no hemos estado pensando que necesariamente sea un arquero. Puede ser una posición diferente”, dijo Camacho.

Y agregó: “Con Guillermo de Amores y Diego Novoa estamos satisfechos y sobre todo el cuerpo técnico está muy satisfecho”.

🔵⚽ “Queremos con Falcao conquistar la estrella. Hemos conformado un equipo para ganar el campeonato. Queremos clasificar y avanzar en la Sudamericana” Enrique Camacho, presidente de @MillosFCoficial#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/XZoYwYM317 — Win Sports (@WinSportsTV) January 22, 2026

Cabe recordar que hasta el momento Millonarios ha hecho ocho contrataciones, destacando llegadas como Falcao García, Mateo García y el mismo Carlos Darwin Quintero, pero aún queda un fichaje más.

Cuándo jugará Falcao García

En cuanto al tema de Falcao García, que volvió al club después de apenas seis meses y que sumó unos cuantos minutos en el juego con Boca Juniors, todavía no estará disponible para el siguiente encuentro.

Cabe recordar que por las declaraciones antes de irse recibió cuatro fechas de sanción, por lo que el club esperará a que cumpla la segunda frente a Junior y luego sí se presentará la apelación para que pueda ser tenido en cuenta de inmediato.

