Mientras que una figura como James Rodríguez se acerca a un nuevo equipo, Millonarios informó que Rodrigo Contreras se convirtió en nuevo refuerzo para la delantera en 2026.

Sigue a PULZO en Discover

El argentino completó satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación y llega procedente de Universidad de Chile, en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Contreras nació el 27 de octubre de 1995 en San Miguel de Tucumán, Argentina, e inició su carrera profesional en San Lorenzo. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Gimnasia, SC Braga B (Portugal), Quilmes, Arsenal de Sarandí, Antofagasta, Necaxa, Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Everton de Chile y, más recientemente, Universidad de Chile, con la que obtuvo la Supercopa de Chile.

En el plano internacional, Contreras cuenta con experiencia en la Selección Argentina Sub-20, con la que se consagró campeón del Sudamericano 2015, sumando un importante recorrido en competencias de alto nivel.

Lee También

¿Cómo juega Rodrigo Contreras, nuevo delantero de Millonarios?

Rodrigo Contreras se caracteriza por su buen posicionamiento dentro del área, su lectura de espacios, movilidad y eficacia de cara al gol, cualidades que le permiten ser una alternativa constante en el frente de ataque y aportar soluciones ofensivas al equipo.

Así lo describió Millonarios, que presentó por medio de un video en el que dejó claras sus ambiciones, al contar no solo con Leonardo Castro y el recién llegado Falcao García en el ataque, sino con esta nueva opción:

En el norte argentino, donde la tierra es fértil y el sol no pide permiso, no vuelan las leyendas… acechan. 🇦🇷Ⓜ️⚽ ▶️ https://t.co/LdMespXvRM pic.twitter.com/562D5qqePn — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 13, 2026

Contreras anotó un total de 18 goles con la camiseta de la Universidad de Chile durante el calendario competitivo de 2025. Estas anotaciones se desglosan principalmente en 16 tantos convertidos en el Campeonato Nacional de Primera División y 2 goles adicionales conseguidos en la fase de eliminación de la Copa Chile.

Para alcanzar esta cifra goleadora, el delantero participó en 31 oficiales, consolidando un promedio de efectividad cercano a los 0,6 goles por cada encuentro disputado.

Además de su capacidad anotadora, el desempeño de Contreras en 2025 destacó por su capacidad para crear espacios y brindar asistencias a sus compañeros de ataque. Su potencia física y precisión en el remate de media distancia fueron herramientas clave para que el equipo dirigido en ese entonces lograra pelear los primeros puestos de la tabla general.

¿Cuándo es el primer partido oficial de Millonarios en 2026?

El primer partido oficial de Millonarios FC en la temporada 2026 está programado para el sábado 17 de enero. Este compromiso corresponde a la primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor I-2026, el torneo de apertura del fútbol profesional colombiano.

El equipo embajador iniciará su camino en el certamen nacional enfrentando como visitante al Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini, en un duelo pactado para las 8:30 de la noche, hora local.

Este encuentro marca el inicio de un nuevo ciclo competitivo para el conjunto dirigido por Alberto Gamero, que busca mejorar lo realizado en las campañas anteriores.

La Dimayor ha oficializado este horario como parte de la programación de las primeras jornadas del campeonato, asegurando que los aficionados puedan seguir el debut del equipo capitalino a través de los canales autorizados.

El enfrentamiento contra el cuadro leopardo siempre representa un desafío táctico importante para Millonarios, especialmente al jugar en territorio santandereano durante el arranque de la liga.

El debut de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026 está programado para la semana del 4 de marzo de 2026 contra Atlético Nacional. Esta fecha corresponde a la Fase Primera del torneo continental, la cual se disputa a partido único entre equipos del mismo país para definir quiénes avanzan a la fase de grupos.

* Pulzo.com se escribe con Z