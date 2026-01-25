En medio de los movimientos en la Liga Betplay 2026, el partido de Millonarios y Junior de Barranquilla por la fecha 2 del campeonato en el primer semestre es el atractivo grande.

La situación para ambos poderosos está enmarcada por la necesidad de un buen resultado, en medio de problemas que llegaron muy temprano en el año después de un arranque más que complicado.

El duelo en el estadio El Campín está marcado por la ausencia de Falcao García, pero la presencia de múltiples refuerzos como Carlos Darwin Quintero en el nuevo modelo de 2026 contra el campeón vigente del fútbol colombiano.

Junior de Barranquilla llega con la derrota a cuestas en la final de la Superliga, con lo que espera sacudirse de esa tristeza con una mejor presentación en el torneo del que busca el bicampeonato.

Millonarios vs. Junior EN VIVO en fecha 2 de Liga Betplay 2026:

El partido se juega desde las 6:10 de la tarde y usted puede disfrutarlo en vivo a través de Pulzo.com en todas sus plataformas digitales, con la narración de Diego del Valle.

Siga los comentarios expertos sobre uno de los duelos que más pasiones causa entre los fanáticos del fútbol colombiano, con ambos necesitados por un resultado favorable.

