Dayro Moreno fue protagonista en el encuentro contra el Cúcuta al haber marcado los dos tantos que pusieron al Once Caldas por encima del marcador y que lo dejó ganador en el General Santander en la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Por su parte, Moreno no solo fue clave para el encuentro, sino que dijo que espera que se le dé lo de ir al Mundial. Sin embargo, actos de indisciplina fueron resaltados en el campo, aunque esta vez, se desconoce si fueron contra la figura del ‘blanco blanco’.

Por parte de la hinchada, durante el juego que tuvo lugar el 19 de enero, hubo gritos por parte de un aficionado que, en video, quedó registrado llamando “borracho” a un jugador.

Aunque muchos señalan que habría sido en contra de Dayro Moreno, hay quienes también han recordado que Jaime Andrés Peralta, autor del único gol del Cúcuta, arrastra antecedentes de indisciplina que han marcado su carrera. Sus etapas en Independiente Medellín y San Lorenzo fueron breves, en gran parte por comportamientos que generaron rechazo en los clubes. Por ello, no se descarta que los comentarios estuvieran dirigidos a él.

Dejando de lado para quién hayan sido dirigidas las críticas, en redes sociales defendieron a Moreno por su destreza en el juego y lo apoyan en el sueño mundialista.

“Quiero ser campeón con Once Caldas, seguir rompiendo récords en lo personal, dejar la vara alta y, lo que queremos y todo el mundo sabe, ir a ese sueño mundialista. Estoy trabajando cada partido para demostrar que Dayro puede ir al Mundial”, ha dicho al respecto el delantero tolimense, según declaraciones citadas por El Espectador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Once Caldas DAF de la Montaña (@oncecaldasoficial)

