Fernando Alonso es, sin duda, uno de los pilotos más talentosos que ha pasado por la Fórmula 1 y debería tener muchos más campeonatos. Sin embargo, hay un factor que fue determinante para que se quedara estancado en dos títulos de la máxima categoría: la decisión al cambiar de equipo, lo que va muy ligado a la suerte.

El ‘Nano’ decidió hacer el último ‘sprint’ de su carrera a los 44 años con Aston Martin, escudería pequeña, pero que prometía un potencial enorme para pelear por triunfos en carreras y le permitía soñar con el tercer título. La ilusión no duró ni media temporada (primera parte de 2023) y todo se diluyó hasta el punto en el que hoy, 2026, no hay seguridad de que pueda terminar la primera carrera en Australia.

Sin ir más lejos, en 2024 se rumoreó la posibilidad de que fuera a Mercedes a remplazar a Hamilton. Decidió quedarse en Aston Martin, hoy el peor carro, mientras que Mercedes puede ser la gran sorpresa de 2026.

Pero ojo, porque desde 2021 el alonsismo le pedía un cambio de aire rápido, pues Alpine no tenía un carro mínimamente decente, a la altura de Fernando. 2023 fue esperanzador 2024 fue malo y 2025 ni se diga. A pesar de todo, las expectativas estaban en 2026.

Las nuevas normativas, la llegada de Adrian Newey a Aston Martin y que este volviera a trabajar con Honda, pintaron una sonrisa en los fanáticos de Fernando, quienes ya se imaginaban la 33. Pero como nada ha sido color de rosas en la carrera de Alonso desde 2007, sucedió de nuevo.

Newey hizo el primer carro de pésima calidad en 20 años. Honda logró hacer un motor peor que el de Williams y la ilusión de, por lo menos, empezar de forma decente 2026, murió.

A día de hoy, Aston Martin es, de lejos, el peor carro de la parrilla. Honda le vendió gato por liebre a Aston Martin (y a Alonso) con un motor revolucionario que hoy no tiene ni para repuestos.

💥 PALO DE FERNANDO ALONSO A HONDA 😳 "Es decepcionante cuando solo suministras piezas a un equipo y no tienes repuestos" "Pero así es la situación; así que sería más apropiado que les hicieras a ellos esa pregunta" 📰 @KemalSengulll pic.twitter.com/ssI50hIWfc — Nachez (@Nachez98) March 6, 2026

Y como siempre hay algo peor, la estafa de Honda es mucho mayor. Resulta que Newey dijo que los trabajadores de la empresa japonesa asignados para el proyecto Fórmula 1 no fueron los esperados. Aparecieron unos ‘junior’ y los ‘senior’ fueron enviados a otros proyectos.

Parece que no hay solución cercana y este sería el último años de Fernando Alonso como profesional. Entre que él mismo ha dicho entre líneas que es su último año, la pésima situación del equipo y que su novia está por dar a luz, su retiro está a la vuelta de la esquina. Pésima noticia.

