El deporte y la actividad física continúan ganando terreno entre las mujeres en Bogotá, aunque todavía persisten brechas importantes en la participación femenina.

En ese contexto, la capital del país se prepara para recibir una nueva edición del W Fitness Festival Powered by Nike, un evento enfocado en bienestar y deporte que espera reunir a cerca de 1.000 participantes el próximo 7 de marzo.

La cita se realizará en el centro deportivo de Compensar de la avenida 68 y marcará la tercera edición de este encuentro, que se desarrolla en el marco del mes de la mujer y busca promover hábitos de vida saludables a través del ejercicio, la conversación y la comunidad.

Aunque el festival se presenta como un espacio de entrenamiento y bienestar, su aparición también refleja una realidad que todavía enfrenta retos. Según la Encuesta de Prácticas Deportivas realizada en 2022 por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), más de 2.5 millones de mujeres en la ciudad no realizan actividad física de manera regular. Esa cifra evidencia las dificultades que aún existen en materia de acceso, tiempo disponible y oportunidades para practicar deporte.

Frente a ese panorama, distintos programas y eventos han buscado incentivar la participación femenina. De hecho, iniciativas comunitarias de actividad física dirigidas a mujeres en Bogotá reunieron alrededor de 5.000 participantes durante 2025, lo que refleja un crecimiento progresivo en la búsqueda de espacios para el ejercicio y el bienestar.

El W Fitness Festival se suma a esa tendencia. Desde su primera edición, el evento ha reunido a más de 10.000 mujeres en diferentes actividades relacionadas con el fitness y el bienestar, consolidándose como uno de los encuentros de este tipo más concurridos en la ciudad.

Para 2026, la programación incluirá sesiones de entrenamiento funcional, masterclasses dirigidas por entrenadoras y deportistas invitadas, así como espacios de conversación conocidos como W Talks, en los que participan mujeres vinculadas al deporte, el entretenimiento y la creación de contenido.

Entre las invitadas de esta edición figuran la creadora digital venezolana Mariam Obregón, la actriz y presentadora Elianis Garrido y Kelly ‘Guajira’ Ríos, reconocida por su participación en el ‘reality’ ‘Desafío’.

Además, el evento tendrá una novedad en su agenda deportiva: la Hybrid Night Race, una competencia nocturna que combinará tramos de running con ejercicios de entrenamiento funcional y que permitirá la participación de hombres en categorías mixtas.

Más allá de la competencia o las clases de ejercicio, este tipo de encuentros también buscan consolidar espacios de comunidad alrededor del bienestar. En una ciudad donde aún millones de mujeres no practican deporte con regularidad, iniciativas de este tipo se convierten en una de las múltiples estrategias que buscan cerrar esa brecha y fomentar estilos de vida más activos.

