El repentino fallecimiento de Juan Sebastián Anzola Quintero sigue causando consternación entre la comunidad ‘fitness‘, teniendo en cuenta que se destacaba en redes sociales por su disciplina, su físico trabajado durante años y el contenido educativo que compartía sobre entrenamiento, mentalidad y hábitos saludables.

Además de su faceta como creador de contenido, Juan Sebastián contaba con una carrera competitiva. Había conquistado cinco títulos generales en categorías como bodybuilding y classic physique, y logró posiciones destacadas en torneos de la NPC, lo que lo convirtió en una referencia para quienes aspiraban a competir.

El joven también se presentaba como diseñador industrial y entrenador con formación avanzada, y utilizaba sus plataformas digitales para orientar a otros deportistas sobre suplementación y cuidado del cuerpo. Además, tenía una cuenta alternativa en la que mostraba su trabajo como tatuador.

El fallecimiento ocurrió la noche del jueves 5 de febrero en una sede de Smart Fit ubicada en el centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba. Testigos aseguraron que Anzola colapsó en medio de su rutina y que, aunque varias personas intentaron ayudarlo, la situación se tornó caótica ante la gravedad de la emergencia.

Tras conocerse el caso, comenzaron a circular denuncias de presunta negligencia. Andrés Montoya, amigo cercano del fisicoculturista, utilizó sus redes sociales para cuestionar la respuesta del gimnasio, señalando que no había personal ni equipos suficientes para enfrentar una situación de ese nivel.

“No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro. Transcurrieron más de veinticinco minutos, media hora, donde algunas personas intentaron darle reanimación, lo intentaron sacar. Smart Fit dijo que no lo podían mover”, dijo Montoya, según declaraciones citadas por El Tiempo.

Montoya también aseguró que pasaron más de veinte minutos mientras se intentaban maniobras de reanimación y que no se permitió llevarlo de inmediato a un hospital cercano.

Frente a las críticas, Smart Fit Colombia emitió un comunicado en el que afirmó que Anzola sufrió un paro cardiorrespiratorio súbito y que su equipo de brigadistas actuó siguiendo los protocolos, incluyendo maniobras de reanimación y el uso de un desfibrilador externo automático.

“De manera simultánea, mientras se prestaban los servicios de primeros auxilios, activamos nuestro protocolo de emergencia, donde el área protegida de la sede acudió al llamado. Lamentablemente, la persona falleció antes del traslado. Desde Smart Fit Colombia lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Anzola”, fue como la empresa concluyó la comunicación.

