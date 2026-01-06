Con la llegada de enero, es habitual que muchas personas en Colombia decidan inscribirse a un gimnasio o retomar la actividad física como parte de los propósitos de inicio de año, especialmente para bajar de peso tras las comidas y celebraciones de diciembre. Para 2026, varios de los principales gimnasios del país ya dieron a conocer sus tarifas y promociones vigentes, que varían según el tipo de plan, el tiempo de permanencia y las fechas de inscripción.

Estos son los precios de los planes que tienen algunos de los principales gimnasios en Colombia para este 2026:

Bodytech : el plan trimestral con permanencia tiene un costo de 265.000 pesos al mes. Las personas pueden comprar el paquete en 662.500 pesos y obtienen un mes al 50 % de descuento. Hasta el 6 de enero existe una promoción que permite pagar dos meses por 442.500 pesos.

: el plan trimestral con permanencia tiene un costo de 265.000 pesos al mes. Las personas pueden comprar el paquete en 662.500 pesos y obtienen un mes al 50 % de descuento. Hasta el 6 de enero existe una promoción que permite pagar dos meses por 442.500 pesos. Spinning Center: un mes, con débito automático, tiene un costo de 99.000 pesos. La suscripción de 6 meses, más un mes de regalo, cuesta 460.000 pesos, y 12 meses de acceso a una sola sede tiene un valor de 650.000 pesos, más un mes de regalo. La promoción solo estará disponible hasta el 16 de enero.

Smart Fit: desde 49.900 pesos para el primer mes, luego el costo aumentará a 119.900 pesos en el plan ‘Black’. En el plan ‘Fit’, el precio aumenta a 69.900 pesos a partir del segundo mes. El plan ‘Smart’ tiene una tarifa fija de 89.900 pesos mensuales.

¿Cuáles son los beneficios de ir al gimnasio?

Ir al gimnasio es una de las actividades más recomendadas por profesionales de la salud debido a sus múltiples beneficios físicos. La práctica regular de ejercicio ayuda al control del peso corporal, al mejorar el gasto calórico y la composición corporal. Además, fortalece el sistema cardiovascular, contribuyendo a una mejor circulación sanguínea y a la reducción del riesgo de enfermedades del corazón.

El entrenamiento con pesas también favorece el fortalecimiento de los huesos y los músculos, lo que resulta clave para prevenir lesiones y enfermedades como la osteoporosis. A esto se suma el aumento de la energía y la resistencia física, aspectos que impactan de forma positiva en las actividades diarias.

En el plano mental, ir al gimnasio también tiene efectos comprobados. La actividad física contribuye a la reducción del estrés y la ansiedad, gracias a la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas del bienestar. Asimismo, mejora la calidad del sueño y fortalece la autoestima, al generar una sensación de logro personal. De manera adicional, mantener una rutina de ejercicio ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y algunos tipos de cáncer. El gimnasio, además, puede convertirse en un espacio de socialización que favorece el bienestar emocional.

¿Cuánto tiempo hay que ir al gimnasio para ver resultados?

Empezar una rutina de gimnasio suele causar expectativas sobre cuándo se verán los primeros cambios en el cuerpo. De acuerdo con entrenadores y especialistas en actividad física, los resultados iniciales pueden comenzar a notarse entre las cuatro y seis semanas de entrenamiento constante. En este periodo, muchas personas perciben mejoras en la resistencia, mayor energía durante los ejercicios y un ligero aumento en el tono muscular, incluso si los cambios físicos aún no son evidentes a simple vista. Los avances más visibles, como una mayor definición corporal o el incremento de masa muscular, suelen aparecer entre las ocho y doce semanas, es decir, después de dos o tres meses de trabajo continuo. Estos resultados dependen en gran medida de la regularidad en los entrenamientos, la intensidad adecuada y una alimentación acorde con los objetivos. Además, factores como la genética, el punto de partida físico y las metas personales influyen de forma directa en el tiempo que tarda cada persona en notar cambios más

