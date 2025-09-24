En medio del mundo ‘fit’ que hay actualmente, muchas personas se motivan a entrar a los gimnasios para mejorar sus condiciones físicas, pues esto les permite estar más activos, bajar grasa y mejorar la masa muscular.

De hecho, por eso mismo es que actualmente hay tanta oferta, con muchas cadenas muy grandes y otros más pequeños que ofrecen distintas cosas para llamar la atención, como mes de cortesía, bebidas gratis, masajes y mucho más.

Una de las cadenas más reconocidas es Bodytech, debido a su trayectoria en el país, los lugares donde tiene locales y la promoción que se le hace, pero hay que destacar que a diferencia de otras cadenas, este gimnasio no cuenta con un precio único, sino que varía dependiendo del sitio en el que esté ubicado.

Por ejemplo, tal como se puede apreciar en la página web, en Soacha y en Chicó Norte los precios van variando, entendiendo las condiciones socioeconómicas de las personas que viven allí.

Cuánto cuesta el Bodytech de Soacha

Por ejemplo, en el Bodytech de Terreros, que queda sobre la autopista sur, los precios que se manejan son:

Mes: 85.000 pesos.

Tres meses: 315.000 pesos.

1.5 meses: 186.750 pesos.

Por su parte, en Chicó Norte, que es una de las zonas más exclusivas de la capital colombiana, los precios sí varían de gran manera, pues según se puede ver en la página, cuesta prácticamente el doble. Los precios son:

Mes: 205.000 pesos.

1.5 meses: 442.500 pesos.

Tres meses: 750.000 pesos.

Cabe recordar que Bodytech le gusta a muchas personas porque tiene varias sedes en las principales ciudades del país, por lo que a casi todo el mundo le queda cerca. En Bogotá, por ejemplo, son un total de 34 sedes desde lo más al norte hasta bien el sur.

Además, esta cadena cuenta con sedes en Bucaramanga, Cartagena, Cali, Cúcuta, Barranquilla, Villavicencio, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Pasto, Tuluá, Palmira, Soacha, Valledupar, Montería y Tunja.

