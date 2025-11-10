Actualmente, gracias a las redes sociales y la cantidad de estudios médicos que hay, muchas personas se han metido en el mundo del ‘fitness’, pues quieren mejorar su estilo de vida, tener hábitos más saludables y así, además de mejorar su físico, sentirse mucho mejor de salud.

Sin embargo, muchas personas creen que solo pueden conseguir los resultados si pagan el dineral que cuestan las suscripciones a los gimnasios actualmente, pero eso no es así, ya que hay otros deportes o incluso otras opciones.

Es más, recientemente se ha hecho viral un ‘spot’ muy llamativo al norte de Bogotá, ya que justo debajo del puente de la avenida Boyacá con 127 pusieron un gimnasio al aire libre que es gratis y sorprende por lo bien dotado que está.

Tal como compartió la página @Parchefitness_ en TikTok, este gimnasio tiene mancuernas, máquinas para músculos específicos, zonas de calistenia y mucho más, lo cual es bastante interesante.

Por ejemplo, en cuanto a las mancuernas hay desde 10 hasta 45 libras, las cuales están amarradas con cadenas para que no se las vayan a llevar, y que sirven de gran manera para ejercitar varios músculos.

Además, aparecen máquinas como de pecho, espalda y piernas, pero lo llamativo es que no funcionan con el peso corporal como las del resto de la ciudad, sino que tienen peso para que las personas se puedan exigir más, tal como cualquier gimnasio de los que cobran suscripción.

Por otro lado, si usted es una persona que apenas está comenzando y no sabe bien cómo utilizarlas, puede escanear los códigos QR que están a los lados, los cuales tienen la explicación completa de qué ejercicios puede hacer y cómo ejecutarlos para no lesionarse.

Este es el gimnasio:

Finalmente, para los que les gusta las barras y el ejercicio, hay una zona de calistenia, lo cual también es muy llamativo porque soporta incluso saltos y demás.

Lo más importante es que para los que visiten esta zona la cuiden, ya que es para el uso de todos los ciudadanos y mantener estos espacios limpios y ordenados hará que la ciudad se vea mucho mejor.

