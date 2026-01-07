El interés por la actividad física y el bienestar viene en aumento en distintas regiones del mundo. Cada vez más personas acuden a gimnasios o centros de entrenamiento como una manera de mejorar su salud, prevenir enfermedades y adoptar hábitos más activos. Esa tendencia ha impulsado la expansión de grandes cadenas de ‘fitness’, que han acelerado sus planes de crecimiento durante los últimos años.

En ese panorama, una de las redes más grandes del sector en América Latina, Smart Fit, alcanzó recientemente su sede número 2.000 a nivel global. La apertura se hizo a finales de diciembre en São Paulo, Brasil, y se convirtió en un nuevo indicador del ritmo de expansión que están teniendo las compañías dedicadas al acondicionamiento físico.

Actualmente, la red opera en 16 países y concentra buena parte de sus unidades en Brasil, México, Colombia, Perú y Chile. En Colombia, por ejemplo, ya suma más de 220 sedes en diferentes ciudades, lo que la ubica entre las marcas con mayor presencia en el país. Además, el crecimiento ya no se limita al continente americano: el año pasado abrió su primera sede en Marruecos.

El modelo de estas cadenas combina operación a gran escala, mensualidades que buscan ser competitivas frente al mercado tradicional y la estandarización de servicios en los diferentes puntos. Según datos de la empresa, más de cinco millones de usuarios están inscritos actualmente en sus gimnasios.

Para 2026, la proyección es continuar con la expansión. Solo esa red prevé la apertura de más de 300 nuevas unidades en distintos países, en línea con la estrategia de masificar el acceso a espacios formales de entrenamiento y acompañamiento profesional en actividad física.

Con la llegada a las 2.000 sedes, el sector ‘fitness’ confirma el impulso que ha tenido en los últimos años, impulsado por consumidores más conscientes de la importancia del ejercicio regular y por modelos de negocio que facilitan el acceso a este tipo de servicios en distintos contextos urbanos.

