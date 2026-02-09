Una nueva contingencia se registra este lunes en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, debido a una protesta de trabajadores de Migración Colombia que ha provocado serias afectaciones en el área de inmigración y ha puesto en alerta la operación de los vuelos internacionales.

Desde primeras horas del día, pasajeros reportaron largas filas, demoras prolongadas y congestión en los puntos de control migratorio, especialmente en los procesos de salida y llegada de vuelos internacionales. La situación ha derivado en retrasos que afectan a cientos de viajeros y ha obligado a las aerolíneas a emitir recomendaciones preventivas.

Qué está pasando en el aeropuerto El Dorado

Migración Colombia confirmó que la protesta de algunos de sus funcionarios impactó directamente la capacidad operativa en El Dorado, uno de los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en América Latina. Ante el colapso registrado, la entidad anunció la incorporación inmediata de 50 trabajadores adicionales con el objetivo de reforzar la atención y normalizar el flujo de pasajeros en las próximas horas.

Pese a esta medida, las autoridades reconocen que la congestión persiste y que el restablecimiento total de la operación podría tomar tiempo, dependiendo del desarrollo de la jornada y del comportamiento del tráfico aéreo.

Por su parte, varias aerolíneas que operan rutas internacionales desde Bogotá hicieron un llamado a los viajeros para que lleguen con mayor anticipación al aeropuerto.

#EXTRA | Alerta por operación de vuelos internacionales en El Dorado: protesta de trabajadores de Migración Colombia genera colapso en el área de inmigración. La entidad anuncia 50 trabajadores adicionales. Aerolíneas recomiendan llegar con anterioridad. pic.twitter.com/Ma6SLGrAXN — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) February 9, 2026

Recomendaciones para la llegada al aeropuerto El Dorado

La recomendación general es presentarse al menos con cuatro horas de antelación para vuelos internacionales, con el fin de evitar la pérdida de conexiones o inconvenientes en los procesos migratorios.

Mientras tanto, los pasajeros continúan expresando su inconformidad por las demoras y la falta de información clara en algunos puntos del aeropuerto. Las autoridades aeroportuarias mantienen monitoreo permanente de la situación y no descartan la adopción de nuevas medidas si la protesta se prolonga.

El llamado oficial a los usuarios es a mantenerse informados a través de los canales de las aerolíneas y de Migración Colombia, y a prever posibles retrasos en sus itinerarios mientras se supera la contingencia en El Dorado.

