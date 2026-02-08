Una niña de tan solo tres años fue rescatada por las autoridades luego de ser encontrada abandonada en el interior de una casa en la localidad de Usaquén, en Bogotá, en el barrio Verbenal.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho fue alertado por los vecinos del barrio, quienes, al escuchar el llanto y gritos de la menor durante las primeras horas de la madrugada, se preocuparon por su bienestar y decidieron informar a la Policía Nacional.

(Vea también: Rescatan a niña de 6 años abandonada en una casa, en Bogotá: pedía comida a gritos)

Según los reportes, los vecinos notaron el llanto intenso proveniente de una habitación en la vivienda, lo que causó preocupación. Ante la situación, se contactó a las autoridades para que verificaran lo sucedido. La Policía Nacional, junto con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, acudió rápidamente al lugar para investigar el origen de los ruidos.

Lee También

#BOGOTÁ | Fue rescatada una niña de 3 años que se encontraba abandonada en una vivienda en el norte Bogotá. Los vecinos alertaron a las autoridades del llanto de la menor al interior de una habitación en horas de la madrugada. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/lDrSO5XLke — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 8, 2026

Al ingresar a la vivienda, los agentes confirmaron que efectivamente había una niña en el interior de una habitación cerrada con llave y que se encontraba completamente sola.

El rescate de la menor fue llevado a cabo por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía, en colaboración con los bomberos, quienes lograron acceder al inmueble y asegurar la integridad de la niña.

El Teniente Coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó: “Una vez realizadas las verificaciones, en coordinación con nuestros bomberos de Bogotá, logramos ingresar al inmueble y proceder al rescate de esta menor, con el objetivo de garantizarle sus derechos”.

Después de ser rescatada, la niña fue puesta bajo la custodia de las autoridades competentes y trasladada al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se le brindó atención especializada para el restablecimiento de sus derechos.

Este rescate es parte de una serie de intervenciones que las autoridades han llevado a cabo en 2026, con 19 menores rescatados en lo que va del año en Bogotá.

El Teniente Coronel Caro hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación que ponga en riesgo la vida o integridad de niños, niñas y adolescentes, a través de la línea 123.

Este caso resalta la importancia de la solidaridad vecinal y la intervención rápida de las autoridades en situaciones de vulnerabilidad infantil. Las autoridades siguen trabajando para garantizar la seguridad y protección de los menores en la capital del país.

* Pulzo.com se escribe con Z