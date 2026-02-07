Un grave hecho de intolerancia vial quedó registrado en video en el norte de Bogotá, luego de que un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) embistiera de forma intencional a un vehículo particular en plena vía pública. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron indignación entre ciudadanos por la peligrosidad de la situación.

El incidente ocurrió el viernes 6 de febrero, hacia las 4:00 de la tarde, en el sector de La Colina, una zona residencial y comercial ubicada en el norte de la capital. Aunque hasta el momento no se conocen las causas exactas que originaron el hecho, las primeras versiones apuntan a un posible caso de intolerancia entre conductores.

Las imágenes, difundidas inicialmente por la cuenta Colombia Oscura, muestran el momento en el que el bus del SITP impacta por la parte trasera a un vehículo particular y comienza a empujarlo varios metros. Posteriormente, cuando el bus logra adelantarse, frena de manera brusca, retrocede y vuelve a estrellar al automóvil, en una maniobra que evidencia una acción deliberada.

“Por el momento se desconocen los motivos que originaron el aparente caso de intolerancia y se espera un pronunciamiento de @TransMilenio sobre lo sucedido”, señaló la cuenta que difundió el video. También se aclaró que las imágenes provienen de una cámara de seguridad y que la fecha que aparece en la grabación no estaría actualizada.

Otro vehículo que transitaba por el sector y tenía activadas sus cámaras también captó parte del hecho. En ese registro se observa cómo el conductor pita de forma insistente para alertar sobre la situación, aunque finalmente continúa su camino sin intervenir directamente.

El video generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la reacción del conductor que grabó la escena: “Siempre que salen este tipo de videos me pregunto, ¿cuál es la idea de la persona que graba al pegarse al pito?”. Otros expresaron mayor preocupación por la gravedad del acto: “Cualquiera que sea el motivo de la rabia es intento de homicidio por parte del señor del SITP; hubiera podido herir o matar a alguien en ese auto”.

También hubo comentarios que apuntaron al estrés constante en la movilidad bogotana: “La gente maneja mucho estrés en esta ciudad donde hay trancones todo el día, en cualquier momento explota”, mientras otros criticaron duramente el comportamiento del conductor del bus: “Este video sirve como prueba”.

Hasta ahora no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de TransMilenio ni de las autoridades de tránsito, mientras se espera que el caso sea investigado para establecer responsabilidades y posibles sanciones.

