Los conductores que transitan por el norte de Bogotá se encontraron este viernes 6 de febrero con una noticia desalentadora. Un nuevo cierre parcial en la intersección de la calle 100 con carrera 11, en sentido occidente-oriente, ha desatado un caos vehicular que se extiende como una mancha de aceite hasta la carrera Séptima, afectando uno de los pulmones económicos más importantes de la capital.

La restricción de un carril, implementada en plena hora pico, ha convertido el trayecto frente al World Trade Center y las sedes de las principales entidades financieras del país en un parqueadero a cielo abierto. Reportes ciudadanos indican que el tiempo de desplazamiento entre la carrera 15 y la carrera Séptima se ha triplicado, dejando a miles de empleados de oficina y transportadores atrapados en el embotellamiento.

Este nuevo cierre hace parte de la fase crítica de la Troncal de la Avenida 68 (Grupo 9), la obra que busca conectar el sur con el norte a través de la calle 100 para alimentar la primera línea del Metro. En este punto específico, el IDU adelanta labores de adecuación de calzadas y traslado de redes que obligaron a reducir la capacidad de la vía justo cuando el flujo de vehículos es más alto.

El impacto es particularmente severo debido a que en esta zona confluyen no solo trabajadores del sector financiero, sino también el flujo que intenta conectar con la carrera 15 y la Carrera Séptima hacia el norte y el sur. La falta de un carril en este “embudo” ha producido un efecto rebote que ya reporta represamientos en las vías alternas como la calle 94 y la calle 106.

La Secretaría de Movilidad ha desplegado un contingente de agentes civiles para intentar agilizar el paso en la carrera 11, pero la recomendación es drástica: evitar la calle 100 hacia el oriente si no es estrictamente necesario. Se estima que las obras en este punto se mantengan durante el fin de semana para aprovechar la reducción del tráfico el día sábado, pero el panorama para lo que queda de este viernes sigue siendo crítico.

