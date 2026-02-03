Desde hace tres días, ciudadanos del norte de Bogotá denuncian un grave desperdicio de agua potable provocado por una tubería rota en la calle 100 con carrera Novena, justo frente a la Universidad Militar Nueva Granada.

La situación ha causado preocupación entre residentes, transeúntes y comerciantes del sector, quienes aseguran que, pese al tiempo transcurrido, ninguna autoridad ha atendido el daño.

Según relatan los vecinos, el agua fluye de manera constante sobre la vía, formando encharcamientos que afectan la movilidad peatonal y vehicular. El derrame se ha mantenido durante varios días, lo que ha encendido las alarmas en medio del contexto actual de ahorro y uso responsable del recurso hídrico en la ciudad.

La situación resulta aún más llamativa, según los denunciantes, porque una sede del Acueducto de Bogotá se encuentra a pocas cuadras del lugar. Sin embargo, hasta el momento no se ha evidenciado presencia de cuadrillas técnicas ni avances que indiquen una solución al problema. Esto ha provocado molestia entre la comunidad, que considera injustificable la demora.

Además del desperdicio de agua, los habitantes del sector advierten sobre los riesgos que el daño representa para la infraestructura vial y la seguridad de los peatones. El constante flujo de agua ha deteriorado el pavimento y aumenta la posibilidad de accidentes, especialmente durante las horas de mayor afluencia de estudiantes y trabajadores que transitan por la zona y la construcción de la troncal de Transmilenio de la avenida 68.

Los ciudadanos insisten en que la reparación debe ser prioritaria, no solo por el impacto ambiental, sino también por el mensaje contradictorio que se envía a la ciudadanía, en momentos en los que se promueven campañas de ahorro y uso eficiente del agua en Bogotá.

Todavía no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá sobre las razones de la demora ni sobre el cronograma de reparación.

Los habitantes del sector reiteran su llamado a las autoridades para que atiendan la emergencia de manera inmediata y eviten que el desperdicio continúe.

