Un video difundido en redes sociales muestra la magnitud de este incidente ocurrido frente al hospital El Tunal, un concurrido lugar en el sur de Bogotá.

En las imágenes se aprecia claramente cómo quedó el lugar del siniestro. La ambulancia se estrelló contra un árbol y un poste, pero antes de ello se llevó a dos motocicletas por delante y dejó a un tres de personas heridas.

Según reportes extraoficiales y de testimonios de personas que estaban en el lugar, todo parece indicar que la ambulancia perdió el control porque se quedó sin frenos.

En Canal Capital señalaron que la ambulancia salía del hospital para poder atender una emergencia y que por eso colisionó contra el poste y el árbol que está frente a la portería.

Estas son las imágenes de lo ocurrido en este punto de Bogotá:

#Bogotá Accidente múltiple se presentó cerca al Hospital del Tunal, involucra una ambulancia y dos motos. Se desconoce el número de personas heridas. pic.twitter.com/25ZYwqCk2N — Pulzo (@pulzo) February 3, 2026

Afortunadamente, como el hecho ocurrió frente al hospital El Tunal, las personas del servicio de salud atendieron rápidamente el caso.

