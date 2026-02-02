Momentos de temor se vivieron en el barrio Primavera Occidental, en la localidad de Puente Aranda, luego de que un hombre de aproximadamente 56 años fuera asesinado en un callejón, a pocos metros de una iglesia del sector.

El crimen ocurrió cuando la víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, ingresaba a un pasaje ubicado en la carrera 41 #4C-65. De acuerdo con versiones preliminares conocidas por las autoridades, el hombre fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Según lo revelado por ‘Gato noticias’, uno de los agresores descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones, principalmente en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata. Tras cometer el ataque, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Información inicial señala que el hombre asesinado tendría vínculos comerciales en el sector de San Andresito de la 38, dato que es analizado dentro de las líneas de investigación para establecer los posibles móviles del homicidio.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes acordonaron la zona, mientras que funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver y asumieron las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y material probatorio que permita avanzar en el caso.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.