Bajo las luces deslumbrantes del Estadio El Campín de Bogotá, miles de fanáticos y especialistas de la música popular colombiana se reunieron para rendir homenaje a la vida y obra de Yeison Jiménez. El “Aventurero” nacido en Manzanares, Caldas, quien desafortunadamente falleció tempranamente a sus 34 años en un accidente aéreo en Boyacá, dejó una huella indiscutible en la música popular.

El fútbol pasó a un segundo plano en la tarde del 31 de enero en El Campín, cuando miles de “Jimenistas” se expresaron a través de un concierto, que también agotó las localidades en honor al cantante, “Mi promesa 2, el sueño del Aventurero”. Yeison siempre se había propuesto llenar el estadio nuevamente, y aunque la tragedia había puesto fin a sus planes, sus seguidores más fieles no quisieron que su promesa quedara sin cumplir.

Figuras clave de la música como Nelson Velásquez abrieron el concierto con anécdotas y rendiciones de los éxitos favoritos de Yeison. “Voy a repetir esta estrofa porque él la va a escuchar,” proclamó Velásquez en un tributo emocional y lleno de melancolía, rememorando la amistad y admiración que sentía por Yeison.

El concierto también contó con un homenaje emocionante que incluyó la reproducción de la voz de Yeison hablando de sus sueños y sus canciones más queridas como “Destino final” y “Así soy yo”. La noche inolvidable culminó con una exhibición de fuegos artificiales que iluminaron el cielo, celebrando el sueño que “El Aventurero” había logrado desde las estrellas.

Sin embargo, hubo un detalle que pocos notaron y que fue captado por Pulzo.com en la tarima. Se trata de su cadena en plata que usó en su primer Campín y que lo acompañó en el accidente aéreo en Paipa. De hecho, dicho elemento fue encontrado en los restos de la aeronave. La joya está acompañada de la frase ‘Mi promesa’ y Yeison la usaba en muchos de sus conciertos.

Este elemento fue restaurado por la joyería Venezia, que se encargó de arreglar este preciado regalo de Yeison Jiménez. También en la caja de cristal que se instaló en El Campín hubo un sombrero negro, que fue usado en el primer estadio que hizo Yeison Jiménez en Colombia.

Restauraron la cadena de Yeison Jiménez, que quedó en medio de los restos en el accidente aéreo. pic.twitter.com/LwlKIGhTCS — Fabián Ramírez (@Framirezdeporte) February 2, 2026

