El actor Julián Caicedo se despachó sobre un tema que cada vez despierta más ruido en la televisión y el cine nacional: la presencia de ‘influencers’ y actores ocasionales en producciones profesionales.

Siguiendo con el tono de Robinson Díaz y apoyando su postura, Caicedo fue claro en marcar una línea que, según él, se ha ido borrando peligrosamente. Aseguró que no tiene nada personal contra los llamados actores ocasionales, pero sí cuestiona un sistema que prioriza números en redes por encima del proceso, la preparación y el respeto por el oficio.

Las declaraciones se dieron durante su paso por el podcast ‘Detrás del Like’, conducido por Paula Castillo Lenis, quien abrió el espacio para hablar no solo de la carrera del actor, sino de las tensiones reales que hoy vive el medio artístico.

“Yo no tengo nada contra los actores ocasionales, pero para algo los actores estudiamos. Decir que un actor ocasional facilita más el trabajo que un actor formado, ese discurso yo no lo compro”, afirmó.

Para el actor, el problema no es que una persona venga de un reinado, un ‘reality’ o las redes sociales, sino que no entienda que actuar es un trabajo que exige disciplina, estudio y compromiso con todo un equipo que va mucho más allá de la cámara.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista fue cuando Caicedo habló del comportamiento en los rodajes. Según él, la llegada de ciertos perfiles sin formación ha afectado la dinámica de trabajo y el respeto por los equipos técnicos.

“Aquí no solo estamos los actores. Está el señor de las luces que llegó dos horas antes, el equipo técnico que ha dormido menos. Eso también merece respeto”, recalcó.

Incluso, relató una experiencia personal en la que tuvo que llamar la atención a un influencer por estar más pendiente del celular que del trabajo actoral. “Nos están pagando por esto. Esto no es un favor”, recordó haber dicho en pleno set.

“Proyectos con ‘influencers’ han sido un fracaso”: Julián Caicedo

Caicedo fue más allá y cuestionó la lógica de algunos productores que siguen apostando por figuras digitales para protagonizar proyectos de ficción. Desde su perspectiva, los resultados han sido claros.

“Se han hecho muchos proyectos en Colombia con ‘influencers’ y todos han sido un fracaso”, sentenció. El actor explicó que gran parte de estas figuras están acostumbradas a contenidos de consumo rápido y que eso choca con la estructura narrativa que exige una serie o una película.

“Sus seguidores están acostumbrados a videos de tres o cinco minutos. Sentarse a entender una historia con una estructura dramática es otra cosa”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Detrás del Like EL PODCAST (@detrasdellikeelpodcast)

Durante la charla, Julián Caicedo también reconoció que hay excepciones. Destacó a quienes, viniendo de otros mundos, entienden que actuar es un oficio que se aprende. Mencionó el caso de Alejandro Riaño, creador de Juanpis González, a quien defendió por su formación actoral y su compromiso con el trabajo. “Alejandro es actor. Él entendió el oficio y se preparó. Ahí no hay discusión”, explicó.

Para Caicedo, ese es el verdadero punto: no el origen, sino la responsabilidad con la profesión.

Las palabras de Caicedo no vienen de alguien improvisado. El actor, formado en Arte Dramático en la Universidad del Valle, ha construido una carrera sólida en cine, teatro y televisión. Ha participado en producciones icónicas como ‘Perro Come Perro’, ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘La Selección’ y ‘Juanpis González’, entre muchas otras.

Su experiencia le permite hablar desde el conocimiento del medio, desde el set y desde los años de formación que, según él, hoy muchos quieren saltarse.

