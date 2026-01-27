La creadora de contenido mexicana Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como ‘La Nicholette’, fue localizada con vida luego de permanecer cuatro días desaparecida, confirmó este sábado la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. La noticia fue difundida a través de un comunicado en redes sociales, en el que la entidad agradeció la colaboración ciudadana que permitió dar con el paradero de la joven de 25 años.

Inicialmente se había creído que había sido encontrada sin vida, pero luego se confirmó que lograron localizarla vida. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias exactas en las que fue encontrada, luego de haber sido privada de la libertad el pasado lunes 19 de enero en Isla Musalá, uno de los sectores residenciales más exclusivos de Culiacán, capital del estado.

El caso causó una fuerte conmoción pública tras la difusión, en redes sociales, de un video captado por la cámara de seguridad del vehículo de la ‘influencer’, una Tesla Cybertruck color lila. En las imágenes se observa cómo varios hombres armados interceptan el automotor y obligan a la joven a subir a otro vehículo.

Levantan a ‘La Nicholette’ (Nicole Pardo, 25) en Isla Musala, Culiacán. Armados en Corolla blanco. Abandonan CyberTruck lila. — Más detalles en https://t.co/ARQgKMNMtx@Grok, ¿crimen selectivo o mensaje del narco? pic.twitter.com/j7lqrTFR0w — El Blog del Narco (@narcoblogger) January 21, 2026

Días después, el viernes 23 de enero, comenzó a circular un segundo video —cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente— en el que se ve a la joven leyendo un mensaje. En esa grabación, Nicole afirma que supuestamente “trabaja” con ‘Los Mayos’, una de las facciones del cártel de Sinaloa, en disputa con ‘Los Chapitos’, señalando que esa rivalidad habría sido el motivo de su secuestro. Las autoridades no han validado ni respaldado el contenido de ese material.

🚨😱 Impactante video de Nicholette Pardo, “La Nicholette”, desde un lugar desconocido mientras sigue desaparecida 😰💔 Denuncia la guerra mortal entre “La Chapiza” y “La Mayiza” en Culiacán y cómo mujeres inocentes han sido víctimas 😢🔥 ¡Su paradero sigue sin saberse! 🕵️‍♀️… pic.twitter.com/zt5pavNCV9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 24, 2026

¿Quién es ‘La Nicholette’?

Nicole Pardo es una ‘influencer’ con amplia presencia digital. En Instagram supera los 163.000 seguidores, mientras que en TikTok cuenta con más de 111.000. También tiene actividad constante en Snapchat, Twitch y YouTube, plataforma donde concentra gran parte de su contenido.

En sus redes, la joven suele mostrar aspectos de su vida personal, emprendimientos, viajes, compra de vehículos de lujo y asistencia a eventos sociales. Aunque reside principalmente en Culiacán, también pasa temporadas en Phoenix, Arizona (EE. UU.), donde llegó a operar una tienda virtual de gorras que, según reportes periodísticos, incluían referencias a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Su nombre tomó mayor notoriedad pública tras el lanzamiento del corrido “La Muchacha del Salado”, interpretado por el Grupo Arriesgado en 2023, canción que acumula más de 23 millones de reproducciones en YouTube y que hace alusión directa a su personaje mediático.

La localización de ‘La Nicholette’ ocurre en un contexto de alta violencia en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, el estado enfrenta una escalada del conflicto entre las facciones de ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’, una pugna interna del cártel de Sinaloa que ha dejado más de 1.800 personas asesinadas y al menos 2.400 desaparecidas, de acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía no ha confirmado capturas relacionadas con el caso ni ha ampliado información sobre posibles responsables.

