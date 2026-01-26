La periodista Tatiana Gordillo, recordada por su paso por Noticias Caracol, habló en entrevista con Pulzo sobre los proyectos que marcarán su nueva etapa profesional luego de renunciar al noticiero. En la conversación, la comunicadora dejó claro que su salida no significa un alejamiento del servicio social ni del contacto con la gente, uno de los aspectos que más ha definido su carrera.

(Vea también: [Video] Querida periodista de Noticias Caracol se despidió luego de 10 años: conmovió en vivo)

Gordillo explicó que, aunque tiene varias ideas en mente, es consciente de que emprender no es sencillo si no se cuenta con una base laboral estable. Por esa razón, tomó la decisión de combinar ambos caminos: vincularse a una entidad en Bogotá y, al mismo tiempo, sacar adelante un proyecto propio. “Voy a hacer las dos cosas”, afirmó, dejando ver que esta etapa será de trabajo intenso, pero también de realización personal.

¿Para dónde se va Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol?

Según contó a Pulzo, su nuevo rol institucional estará directamente relacionado con el contacto ciudadano. La periodista aseguró que siempre se ha caracterizado por ser una mujer cercana a la gente, y que su labor estará enfocada en escuchar a las personas, especialmente a quienes más lo necesitan.

“Mi trabajo estará ligado a estar del lado de la gente, del lado del que necesita ser escuchado”, señaló, resaltando que ese enfoque humano seguirá siendo el eje de su vida profesional.

Tatiana también explicó que este espacio como asesora permitirá actuar como un puente entre la ciudadanía y las entidades públicas, facilitando que las personas puedan acercarse al poder y lograr que sus problemáticas sean atendidas.

En ese sentido, confirmó que su trabajo estará relacionado con un entorno institucional en la Alcaldía de Bogotá, entidad a la que regresa laboralmente después de 10 años de salir de ese trabajo, pues ya había trabajado allí en el pasado, aunque en un rol completamente diferente.

Paralelo a esta nueva responsabilidad, Gordillo reveló que cumplirá uno de sus grandes sueños: emprender alrededor de la bicicleta, una de sus pasiones. La periodista contó que desde hace tiempo quería desarrollar un proyecto relacionado con este medio de transporte y estilo de vida saludable. “Ustedes saben que me gusta la bici y siempre he querido hacer un emprendimiento alrededor de ella”, comentó.

El proyecto llevará por nombre Sky Bike, una iniciativa que, según adelantó, estará enfocada en recibir a las personas en Bogotá para ofrecerles una experiencia que combine ejercicio, entretenimiento y esparcimiento, con un componente especial que por ahora prefiere mantener en reserva. “Tiene que ver con pedalear a las estrellas”, dijo, dejando entrever que se trata de una propuesta innovadora y diferente.

Gordillo aseguró que este nuevo capítulo representa un equilibrio entre vocación social y crecimiento personal, apostándole a estar más cerca de la gente mientras construye un emprendimiento que refleja sus pasiones y su visión de bienestar.

