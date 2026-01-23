En medio de las sorpresas en el ámbito del entretenimiento, un inesperado anuncio no pasó desapercibido por parte de una de las figuras de la televisión colombiana en la actualidad.

La periodista Tatiana Gordillo se despidió en vivo de Noticias Caracol, luego de 10 años como parte del equipo del reconocido informativo, en particular, por sus tareas de reportería en Bogotá.

Muy conocida por su labor como ‘Biciperiodista’, al utilizar una bicicleta y un casco para llevar a cabo reportería, la comunicadora salió con el mencionado elemento para decirle adiós a la audiencia en la emisión matutina del viernes 23 de enero de 2026.

Gordillo protagonizó un emotivo mensaje en el que se contuvo para no llorar en vivo, aunque otros de sus compañeros al aire estuvieron notablemente nostálgicos por el momento.

De hecho, el presentador Juan Camilo Cortés señaló que su compañera de set, Daniel Pachón, estaba “conmovida” en medio de una noticia que sorprendió a los televidentes por la popularidad de la ‘Biciperiodista’ de Noticias Caracol.

De hecho, Pachón reconoció la reacción que le provocó esa despedida, ya que no solo exaltó las cualidades de su colega como periodista sino que la resaltó como amiga en su convivencia laboral.

¿Quién es Tatiana Gordillo?

Tatiana Gordillo es una destacada periodista y presentadora colombiana, ampliamente reconocida por su labor como reportera en Noticias Caracol, el informativo de mayor audiencia en el país.

A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en el periodismo de denuncia ciudadana y movilidad, convirtiéndose en una voz fundamental para los habitantes de Bogotá y otras regiones cercanas.

Su estilo se caracteriza por la cercanía con la comunidad, recorriendo diariamente las calles para visibilizar las problemáticas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, desde el estado de las vías hasta las deficiencias en el transporte público.

Graduada en Comunicación Social y Periodismo, Gordillo ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el canal Caracol, donde ha liderado secciones populares como ‘El periodista soy yo’.

Su capacidad para conectar con la gente y su rigurosidad al cuestionar a las autoridades locales le han otorgado una alta credibilidad en el panorama mediático nacional.

Además de su trabajo en televisión, Tatiana mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte el detrás de cámaras de sus reportajes y profundiza en las historias que presenta en las emisiones diarias del noticiero, fortaleciendo así su marca personal como comunicadora comprometida.

Su impacto en la opinión pública ha sido tal que sus informes suelen generar respuestas inmediatas por parte de las entidades gubernamentales, logrando soluciones concretas para las denuncias de los televidentes.

Gordillo brilló en una de las secciones que se ha convertido en estelar de Noticias Caracol.

¿Cuándo nació ‘El periodista soy yo’ de Caracol?

La sección ‘El periodista soy yo’ de Noticias Caracol nació oficialmente el 24 de febrero de 2014 bajo la dirección de Juan Roberto Vargas. Esta innovadora propuesta informativa surgió como una respuesta directa al auge de los teléfonos inteligentes y la democratización de la tecnología en Colombia.

El objetivo principal fue abrir un espacio permanente para el periodismo ciudadano, permitiendo que los televidentes de todas las regiones del país se convirtieran en los reporteros de su propia realidad cotidiana.

Mediante el envío de videos grabados con sus propios dispositivos móviles, los ciudadanos denuncian problemáticas que muchas veces no logran cobertura en las agendas informativas tradicionales de las grandes ciudades.

Desde su lanzamiento hace más de una década, la sección se ha consolidado como un puente fundamental entre las comunidades olvidadas y las autoridades gubernamentales.

Los reportes presentados suelen enfocarse en el mal estado de la infraestructura vial, deficiencias en servicios públicos, problemas de seguridad y actos de corrupción local.

La frase que da nombre a la sección se ha convertido en un lema nacional de empoderamiento civil, fomentando la vigilancia constante sobre el uso de los recursos públicos.

Además, la curaduría de estos videos permite que el noticiero mantenga un pulso real sobre lo que sucede en los rincones más apartados del territorio nacional.

